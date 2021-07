Coup de chaud : les chiens aussi

En été, le coup de chaud n’est pas réservé à l’être humain. Les animaux aussi peuvent en souffrir, notamment les chiens. Comment reconnaître ce coup de chaleur sur votre compagnon ? Comment réagir ? Et est-il possible de le prévenir ?

Le coup de chaleur est trop souvent ignoré par les propriétaires d’animaux de compagnie. Il peut pourtant s’avérer fatal. Les chiens sont plus sensibles que l’homme à l’exposition aux fortes chaleurs. Et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, ils ne transpirent pas pour réguler leur transpiration. Ils possèdent également un pelage pouvant être long, dense et emmagasinant la chaleur. Enfin, certains chiens au museau court et écrasé avec des petites narines, comme les Bulldogs ou les Boxers sont prédisposés car ils ventilent moins bien et supportent moins bien les augmentations de température.

Les signes du coup de chaleur

Le premier signe à distinguer est une augmentation importante de la fréquence respiratoire (halètement). Une hyperventilation est aussi significative. Si le coup de chaleur progresse et n’est pas traité, il est possible que votre animal présente des troubles digestifs (vomissements, diarrhée), une perte d’équilibre voire des crises convulsives.

Comment réagir ?

Si votre chien est victime d’un coup de chaud, vous devez le refroidir rapidement. Pour ce faire, vous pouvez lui mettre des serviettes humides sur le corps, le mettre devant un ventilateur… Prenez garde à ce que l’eau ne soit pas trop froide : cela pourrait aggraver la situation. Bien entendu, emmenez-le, le plus rapidement possible, chez un vétérinaire.

Mieux vaut prévenir

Heureusement, le coup de chaud n’est pas inévitable. Pour le prévenir :

Ne laissez jamais votre animal seul dans une voiture stationnée, même avec une fenêtre ouverte, même à l’ombre, notamment lors de journée chaude et humide car la température peut augmenter rapidement ;

Évitez les exercices importants lors des chaudes journées. Préférez les sorties « à la fraîche », le matin ou le soir ;

L’été, votre animal doit toujours avoir accès à de l’eau fraîche et à une zone ombragée.