Coup de soleil : pourquoi la peau pèle-t-elle ?

Vous êtes restés au soleil bien trop longtemps et maintenant vous avez un coup de soleil. En d’autres termes vous avez subi une brûlure de la peau par les rayons UVB. Dans quelques heures, votre peau va finir par peler. Pourquoi ? Que se passe-t-il dans votre peau à ce moment-là ?

Après un coup de soleil, la peau rougit. Ce rougissement est dû à une vasodilatation des vaisseaux cutanés superficiels. Mais souvent si la brûlure est plus intense, cela ne s’arrête pas là. Au bout de plusieurs heures, des cloques peuvent apparaître et ensuite la peau se mettra à peler. On appelle cela la desquamation. C’est à dire qu’une partie des cellules de l’épiderme sont évacuées par l’organisme. C’est un phénomène naturel qui permet en temps normal le renouvellement de la peau. Mais lorsqu’une brûlure est intervenue, ce phénomène est exacerbé. Des peaux mortes et brûlées vont alors se détacher par plaques.

« C’est une manière, pour la peau, de guérir après avoir subi une agression extérieure », explique le Dr Jean-Luc Rigon, dermatologue-vénérologue à Nancy, sur le site de la pharmacie Michaille. « Le phénomène est irréversible : les parties de la peau qui commencent à se décoller finiront par se détacher. »

Même si c’est inéluctable, laissez faire la nature et n’arrachez surtout pas la peau qui pèle. Le faire pourrait engendrer des problèmes de cicatrisation et perturber le processus de réparation.

Que faut-il faire ?

Le plus important est d’hydrater la peau en quantité à l’aide d’une crème hydratante et apaisante. Aussi, évitez les douches trop chaudes et surtout n’exfoliez pas votre peau. Vous risqueriez d’aggraver la situation pour votre peau déjà fragilisée.