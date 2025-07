La vie sexuelle des Français, ennuyeuse et routinière ?

Selon une enquête publiée ce mercredi 30 juillet, 26 % des Français affirment s’ennuyer souvent ou de temps en temps lors de leurs rapports sexuels. Aussi sont-ils 36 % à admettre ne pas faire suffisamment d’effort pour mettre du piquant dans leur couple. Détails.

La sexualité apparaît de moins en moins centrale dans le couple. Alors que le terme de « sex recession » (récession sexuelle) gagne du terrain en France ces dernières années, une nouvelle étude confirme la tendance. L’enquête de l’institut Discurv pour Xlovecam (site de divertissement pour adulte) publiée mercredi 30 juillet, s’intéresse donc à la vie sexuelle des Français, via un questionnaire auquel ont répondu plus de 1 300 Français âgés de plus de 18 ans.

Le recul d’une vie sexuelle jugée décomplexée

Selon l’étude de Xlovecam, 45 % des personnes en couple qualifient leur vie sexuelle de « standard », 26 % de « routinière ». En 2015, selon un sondage Ifop, 28 % des femmes décrivaient leur vie sexuelle comme décomplexée, contre 21 % en 2025. Aujourd’hui, 26 % d’entre elles voient leur vie sexuelle comme routinière, elles n’étaient que 19 % en 2015. 45 % des femmes déclarent avoir des rapports moins fréquents qu’avant, contre 37 % en 1996. La part de celles qui n’ont plus de rapports sexuels a aussi progressé (+5 pts).

Autre enseignement de l’enquête, « en trois décennies, le mécontentement des couples français vis-à-vis de leur activité sexuelle a plus que doublé, passant de 9 % en 1997 à 23 % aujourd’hui ». Et si 47 % des personnes en couple se déclaraient “très satisfaites” de leur vie intime en 1997, selon un sondage Ifop pour VSD, elles ne sont plus qu’une sur trois (32 %) à partager ce sentiment aujourd’hui.

Moins de communication au sein du couple

La satisfaction sexuelle recule, de même que la communication sur les désirs sexuels des protagonistes. Selon les résultats, seules 56 % des personnes en couple affirment parler de ce qui les excite sexuellement avec leur partenaire. Le chiffre est moindre chez les femmes, 53 % alors que selon un sondage Ipsos de 1998, elles étaient 62 %.

D’ailleurs, à la question « faites-vous des efforts pour mettre du piquant dans votre couple ? », les personnes interrogées sont 36 % à répondre non en 2025 contre 17 % selon une enquête de VSD en 1997 ; elles étaient 80 % à affirmer faire des efforts en 1997, elles ne sont plus que 65 % en 2025.

L’ennui dans le lit ?

En 2025, 41 % des personnes en couple déclarent ne jamais s’ennuyer lors de leurs rapports. 37 % chez les femmes, alors qu’elles étaient 52 % à déclarer ne jamais s’ennuyer en 1996 (sondage Ifop pour Elle). Les femmes sont aujourd’hui 22 % à s’ennuyer de temps en temps, 8 % souvent contre 12 % et 2 % en 1996. L’ennui apparaît davantage présent chez les jeunes (25 – 34 ans) puisqu’elles sont 33 % à déclarer s’ennuyer de temps en temps (seulement 16 % chez les femmes de plus de 45 ans), 7 % souvent et 23 % rarement.

Et l’amour ?

Malgré ces résultats qui peuvent sembler ternes, les couples se portent plutôt bien. Ainsi, 90 % des Français se déclarent toujours amoureux, même si 48 % d’entre eux affirment que la tendresse a pris le pas sur l’amour.

*Étude Discurv pour XloveCam réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 6 au 23 juin 2025 auprès d’un échantillon de 1350 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.