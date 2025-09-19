Accueil » Médecine » Dermatologie » Coup de soleil : quand consulter ?
Le coup de soleil est induit par les ultraviolets B (UVB) du soleil. Ces derniers sont largement minoritaires puisqu’ils ne représentent que 5% des UV – les UVA sont aussi cancérogènes – mais s’avèrent particulièrement sournois. En effet, ils tendent à agresser les cellules de la peau, jusqu’à provoquer à terme des lésions de l’ADN au niveau des cellules exposées. La répétition des coups de soleil – en particulier ceux subis durant l’enfance – va ainsi accélérer le vieillissement de la peau. Laquelle, de moins en moins bien armée pour se défendre des ultraviolets, se trouve progressivement plus exposée au risque de cancers de la peau.
Si un seul et unique coup de soleil n’entraîne donc pas directement de cancer cutané, certains signes doivent toutefois alerter au point de nécessiter une consultation. C’est le cas si la brûlure en question :
De la même façon, rendez-vous chez le médecin si le coup de soleil :
Comme le rappelle de son côté la Ligue nationale contre le Cancer, « 80% des mélanomes, la forme la plus agressive de cancers de la peau, sont liés à des expositions excessives au soleil, pendant l’enfance et l’adolescence ». Et de rappeler que « les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas être exposés au soleil ».
Source : Ligue nationale contre le Cancer – Assurance-maladie, sites consultés le 17 septembre 2025
Ecrit par : David Picot – Edité par : Emmanuel Ducreuzet
Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.