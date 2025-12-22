Fêtes de fin d’année : comment limiter la charge mentale ?

Entre l’organisation des festivités, des déplacements, des achats des cadeaux et des contraintes financières… Les fêtes de fin d’année apportent leur lot de charge mentale. Comment gérer ?

Festive par essence, la période de Noël puis du Nouvel an se caractérise bien souvent par une énorme débauche d’énergie, notamment pour les parents (surtout les mères de famille d’ailleurs…). A commencer par se creuser les méninges pour trouver le bon cadeau qui fera plaisir à la bonne personne, planifier les rassemblements familiaux, organiser des repas de fêtes…

Le tout, en continuant à gérer les tâches du quotidien, les enfants et leur excitation, le travail et les dossiers à boucler avant les congés… Sans oublier un budget parfois serré qui créé forcément un fond d’anxiété.

Se garder des moments pour soi

Il est pourtant possible d’arrêter de se mettre cette pression. Facile à dire ? Quelques idées de pistes à suivre :

dresser une liste des priorités ;

déléguer des responsabilités et autres tâches du quotidien (courses, ménages…) ;

continuer à vous accorder des moments rien que pour vous. Autrement dit, hors de question de sauter votre séance de sport ou de zapper cette sieste qui vous procure tant de bienfaits ;

ne pas hésiter à décliner ou à reporter quelques invitations qui tendent à surcharger votre agenda, en amont des fêtes ;

octroyez-vous des temps de relaxation ou autre pause, afin de prendre de la distance avec les ondes négatives.

Se recentrer

L’idée reste de vous concentrer sur ce qui vous semble important, pour vous et vos proches et donc de laisser de côté les pressions et les attentes inutiles. Comme il l’est justement relevé sur le site Mental Health UK, « à une époque où la plupart d’entre nous surveillent attentivement notre solde bancaire, pensons à notre énergie personnelle et à notre bien-être de la même façon ».

Eviter le… découvert émotionnel !

Et d’ajouter : « nous devons gérer de manière consciente notre charge mentale et nos réserves émotionnelles pour éviter d’être à découvert. Chaque obligation, responsabilité et tâche représente un retrait, tandis que le repos et le soin de soi sont des dépôts ». Alors appuyez sur pause et rechargez votre compte émotionnel personnel !