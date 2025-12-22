Fêtes de fin d’année : comment limiter la charge mentale ?

Festive par essence, la période de Noël puis du Nouvel an se caractérise bien souvent par une énorme débauche d’énergie, notamment pour les parents (surtout les mères de famille d’ailleurs…). A commencer par se creuser les méninges pour trouver le bon cadeau qui fera plaisir à la bonne personne, planifier les rassemblements familiaux, organiser des repas de fêtes…
Le tout, en continuant à gérer les tâches du quotidien, les enfants et leur excitation, le travail et les dossiers à boucler avant les congés… Sans oublier un budget parfois serré qui créé forcément un fond d’anxiété.
Il est pourtant possible d’arrêter de se mettre cette pression. Facile à dire ? Quelques idées de pistes à suivre :
L’idée reste de vous concentrer sur ce qui vous semble important, pour vous et vos proches et donc de laisser de côté les pressions et les attentes inutiles. Comme il l’est justement relevé sur le site Mental Health UK, « à une époque où la plupart d’entre nous surveillent attentivement notre solde bancaire, pensons à notre énergie personnelle et à notre bien-être de la même façon ».
Et d’ajouter : « nous devons gérer de manière consciente notre charge mentale et nos réserves émotionnelles pour éviter d’être à découvert. Chaque obligation, responsabilité et tâche représente un retrait, tandis que le repos et le soin de soi sont des dépôts ». Alors appuyez sur pause et rechargez votre compte émotionnel personnel !
Source : Mental Health UK, site consulté le 18 décembre 2025
Ecrit par : David Picot – Edité par Emmanuel Ducreuzet
