Contre les maladies cardiovasculaires, prenez soin de votre bouche

L’American Heart Association précise comment les maladies parodontales peuvent augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Elle appelle à un meilleur suivi bucco-dentaire des personnes à risque.

« De plus en plus de preuves indiquent que les maladies parodontales sont associées à un risque accru d’événements cardiovasculaires, notamment l’infarctus du myocarde, l’accident vasculaire cérébral, la fibrillation auriculaire, l’insuffisance cardiaque et les troubles cardiométaboliques. » L’American Heart Association détaille, dans une déclaration scientifique publiée le 16 décembre dans la revue Circulation, l’influence de la santé bucco-dentaire sur les événements cardiovasculaires. Et explique comment la prévention et le traitement des maladies parodontales peuvent réduire le risque de survenue de ces maladies. Pour rappel, les événements cardiovasculaires aigus, première cause avec les tumeurs de mortalité dans le monde, sont liées à l’accumulation de plaque d’athérome dans les artères. Ils regroupent le syndrome coronarien aigu, l’accident vasculaire cérébral, l’insuffisance cardiaque aiguë, les troubles du rythme cardiaque…

Qu’est-ce qu’une maladie parodontale ?

La maladie parodontale est une affection inflammatoire chronique. Le premier stade est la gingivite, une inflammation des gencives liée à l’accumulation de plaque dentaire. Sans traitement adéquat, elle peut évoluer en parodontite. Les gencives se rétractent et forment des poches qui peuvent emprisonner les bactéries et entraîner une infection. Des lésions importantes de l’os soutenant les dents finissent par se former, les dents peuvent se déchausser et tomber.

« La maladie parodontale est plus fréquente chez les personnes ayant une mauvaise hygiène bucco-dentaire et présentant d’autres facteurs de risque cardiovasculaires, tels que l’hypertension artérielle, le surpoids ou l’obésité, le diabète et le tabagisme », note l’AHA. Parmi les autres facteurs de risque, citons la sédentarité, l’insécurité alimentaire, un faible accès aux soins, un faible statut socio-économique. Si la maladie parodontale et les maladies cardiovasculaires liées à l’athérosclérose partagent des facteurs de risque communs, des données montrent aussi une interaction entre les deux.

Quels mécanismes d’interaction ?

Aucun lien de cause à effet n’a réellement été prouvé. Toutefois, certaines causes directes peuvent être citées comme le passage des bactéries dans la circulation sanguine et les infections vasculaires. Parmi les causes indirectes, l’inflammation systémique chronique, liée à la maladie parodontale, pourrait expliquer le phénomène. « Bien que la maladie parodontale contribue clairement à l’inflammation chronique associée aux maladies cardiovasculaires liées à l’athérosclérose, un lien de causalité n’a pas été confirmé », note l’AHA.

Quel lien entre le traitement des maladies parodontales et les maladies cardiovasculaires ?

Là encore pas de preuve directe qui indique que le traitement des maladies parodontales permet de prévenir les maladies cardiovasculaires. « Cependant, les traitements réduisant l’exposition à l’inflammation tout au long de la vie semblent bénéfiques pour diminuer le risque de développer une maladie cardiovasculaire. Le traitement et le contrôle de la maladie parodontale et de l’inflammation associée pourraient contribuer à la prévention et à une meilleure prise en charge des maladies cardiovasculaires. » L’AHA propose ainsi que les personnes qui présentent un ou plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire bénéficient d’examens dentaires réguliers et de soins parodontaux ciblés pour traiter l’inflammation chronique.

Des études ont d’ailleurs montré qu’un brossage de dents quotidien ou moins est associé à un risque de 13,7 % de maladies cardiovasculaires contre 7,35 % pour trois brossages par jour ou plus, ainsi qu’à une réduction des marqueurs inflammatoires.

L’AHA appelle à la réalisation de nouvelles études, notamment des essais contrôlés randomisés pour déterminer précisément l’action du traitement parodontal sur la survenue de maladies cardiovasculaires.

« Votre bouche et votre cœur sont liés, a déclaré le Dr Andrew H. Tran, cardiologue pédiatrique, président du groupe de rédaction de la déclaration scientifique. Les maladies parodontales et une mauvaise hygiène buccale peuvent permettre aux bactéries de pénétrer dans la circulation sanguine, provoquant une inflammation susceptible d’endommager les vaisseaux sanguins et d’accroître le risque de maladies cardiaques. Se brosser les dents, utiliser du fil dentaire et consulter régulièrement un dentiste ne se limitent pas à un beau sourire : ce sont des éléments essentiels pour protéger votre cœur. »