Bien matériel ou expérience sensorielle : quel est le meilleur cadeau de Noel ?

22 décembre 2025

A quelques jours des fêtes de Noël, la question du cadeau idéal se pose plus que jamais. Faut-il offrir des présents matériels comme ce vêtement à la mode ou cet appareil dernier cri ? Ou bien vaut-il mieux se tourner vers une expérience comme un bon pour un restaurant ou une activité en famille ? La science a la réponse.

Certains cadeaux sont-ils plus efficaces que d’autres pour susciter un bonheur immédiat et durable ? Et si oui, lesquels ? « De nombreuses expériences ont montré que les gens tirent plus de bonheur d’expériences qu’ils vivent que d’un bien matériel », explique le Pr Amit Kumar de la McCombs School of Business de l’Université du Texas à Austin (Etats-Unis) et qui a récemment travaillé sur le sujet.

Un effet qui persiste dans le temps

Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont recruté 2 635 adultes répartis aléatoirement en deux groupes : ceux qui s’offraient des biens matériels (bijoux, vêtements…) et ceux qui investissaient dans des expériences (assister à un événement sportif, dîner au restaurant…). Les participants ont ensuite reçu des SMS aléatoires au cours de la journée, et devaient y répondre, pour suivre leurs émotions.

Le résultat ? Le niveau de bonheur était systématiquement plus élevé pour les volontaires qui participaient à des expériences, quelle que soit la catégorie d’achat et indépendamment du prix. Et ce indépendamment du moment de consommation : au moment de recevoir le cadeau, pendant qu’ils l’utilisaient et après. Une explication possible serait la persistance des expériences dans nos souvenirs, alors qu’une fois qu’un livre est lu ou qu’un pull est porté, l’intérêt s’affaiblit.

Des idées cadeaux

Alors que le réveillon de Noël se profile, il vous reste quelques heures pour trouver le cadeau idéal. Voici donc quelques idées de cadeaux « expérientiels » qui pourraient créer des souvenirs durables :

  • des billets pour un spectacle, concert ou pièce de théâtre ;
  • un atelier culinaire en famille ;
  • une séance dans un spa ou un centre de bien-être ;
  • un week-end d’évasion dans un lieu insolite ;
  • une séance photo professionnelle en famille ;
  • un cours pour apprendre une nouvelle compétence (peinture, musique, danse) ;
  • une dégustation (vin, chocolat, fromage).

  • Source : https://news.utexas.edu/2020/03/09/spending-on-experiences-versus-possessions-advances-more-immediate-happiness/

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

