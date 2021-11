Covid-19 : bars, discothèques et voitures, hauts lieux de contamination

En s’intéressant aux circonstances de transmission de la Covid-19, une étude de l’Institut Pasteur indique les lieux les plus favorables aux contaminations. Et à quel point il est important de maintenir le port du masque en intérieur.

Garder le masque et ouvrir les fenêtres. Le quatrième volet de l’étude ComCor vient d’être publié par l’Institut Pasteur et montre à quel point ces 2 gestes sont importants alors que la cinquième vague épidémique est déjà là.

D’après les résultats de cette étude, dont l’objectif est de déterminer les circonstances et les lieux de contamination par le virus SARS-CoV-2, entre le 9 juin et le 9 juillet 2021, les bars en intérieur et les soirées privées ont été les principaux lieux de transmission du variant Delta chez les moins de 40 ans. Cette période correspond à celle de l’Euro de football, ce qui laisse supposer que les réunions de supporters à l’occasion des matchs ont pu jouer un rôle dans la propagation du virus, comme ce fut le cas au Royaume-Uni.

+30% dans les voitures

Par ailleurs, la réouverture des discothèques est allée de pair avec une augmentation des transmissions. Ce qui montre bien que les contaminations sont favorisées dans les lieux clos et mal aérés.

Certains moyens de transport ont également été associés à un sur-risque d’infection modéré. La voiture partagée avec des proches et des amis par exemple a été associée à un sur-risque d’infection de 30%. « Ces résultats soulignent l’importance du respect des gestes barrières, et notamment du port du masque et de l’aération en lieux clos », indique l’Institut Pasteur.

En revanche, aucune augmentation significative des contaminations n’a été documentée pour les lieux culturels, les commerces, les restaurants (même si, à la période étudiée, la plupart des restos opéraient en extérieur), les lieux de culte, les activités sportives, et les rassemblements familiaux (hors mariages qui eux représenteraient un risque.)