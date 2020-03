Covid-19 : comment bien se laver les mains

Contre le coronavirus, le lavage des mains est l’un des gestes barrières à privilégier. Mais au fait, comment se laver les mains de façon efficace ?

Dans une récente intervention, le premier Ministre Edouard Philippe recommandait de « se laver les mains toutes les heures » pour prévenir le Covid-19. En fait, lavez-les le plus souvent possible! Et tout particulièrement après être allé aux toilettes, avant de manger ou de préparer la cuisine, mais aussi en rentrant du travail. En effet, votre clavier d’ordinateur et le téléphone sont des nids à microbes. Sans oublier les transports où les barres de soutien et les strapontins du métro ou du bus recèlent d’invisibles montagnes de saleté.

Le lavage en pratique

Concrètement, sachez que le savon est un élément clef pour déloger et enlever les microbes !

Mouillez vos mains ; Utilisez un savon liquide ; Faites mousser en frottant soigneusement paumes et dos de mains, doigts et entre doigts, poignets ; Nettoyez le dessous des ongles ; Rincez ; Séchez avec un essuie-mains propre ; Fermez le robinet avec l’essuie-mains ; Jetez l’essuie-mains dans une poubelle en évitant de la toucher.



Les produits désinfectants hydro-alcooliques peuvent aussi être utilisés en remplacement du lavage des mains ou en complément de celui-ci.

A noter : n’oubliez pas également de nettoyer régulièrement vos bagues.