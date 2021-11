Covid-19 : la vaccination n’augmente pas le risque de fausse couche

Une nouvelle étude démontre la sureté des vaccins anti-covid chez les femmes enceintes. Publiée dans le New England Journal of Medicine, elle conclut qu’il n’existe aucune corrélation entre la vaccination et le risque de fausse couche au premier trimestre.

La récente Enquête de Pharmacovigilance sur les effets indésirables des vaccins Covid-19 chez les femmes enceintes et allaitantes conduite par l’Agence nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) montrait qu’entre le 21 décembre 2020 et le 22 juillet 2021, « 41 fausses couches spontanées et 4 morts in utero » sont survenues avec le vaccin Pfizer-BioNtech.

Il n’en fallait pas plus aux anti-vacc pour monter au créneau et crier au risque de la vaccination durant la grossesse. Même si l’ANSM expliquait dans le même rapport que les fausses couches spontanées « sont très fréquentes en population générale, de 12 à 20% selon les études. Dans plusieurs cas, il existait des facteurs de risque tels que l’obésité, des antécédents et un âge supérieur à 35 ans. Pour ces fausses couches spontanées, le lien avec la vaccination ne peut pas être établi. »

Une étude confirme l’absence de risque

Une équipe nord-américaine (Universités d’Ottawa et de l’Ontario) a cherché à approfondir cette question. Pour cela, les chercheurs ont analysé plusieurs registres médicaux en Norvège pour comparer la proportion de femmes vaccinées qui ont fait une fausse couche au premier trimestre et de celle toujours enceintes à la fin du premier trimestre.

Résultat, les scientifiques n’ont trouvé aucun lien entre le type de vaccin reçu (Pfizer, Moderna et AstraZeneca) et les fausses couches.

« Il est important que les femmes enceintes soient vaccinées, car elles risquent davantage d’être hospitalisées et de souffrir de complications de la Covid-19, sans compter que leur bébé court un risque accru de naître trop tôt », concluent les auteurs. « De plus, il est probable que la vaccination en cours de grossesse protège le nouveau-né contre la Covid-19 dans les premiers mois suivant la naissance ».