Covid-19 : la vaccination protège à 90% contre les formes graves

Les 3 vaccins anti-Covid indiqués en France – Pfizer, Moderna et AstraZeneca – offrent la même protection contre les formes graves. C’est le constat de la dernière étude d’EPI-PHARE.

La vaccination anti-Covid est le moyen le plus efficace de se protéger des formes graves de la maladie. En particulier à partir d’un certain âge. Déployée le 26 décembre 2020, elle continue d’être évaluée de près. La dernière publication du Groupement d’Intérêt Scientifique EPI-PHARE est largement rassurante quant à son efficacité.

Pour parvenir à ce constat, les chercheurs d’EPI-PHARE ont plus précisément mené deux études en vie réelle :

– l’une chez 15,4 millions de personnes âgées de 50 à 74 ans (7,7 millions vaccinées comparées à 7,7 millions non vaccinées) ;

– l’autre chez 7,2 millions de personnes âgées de 75 ans et plus (3,6 millions vaccinées comparées à 3,6 millions non vaccinées). Les deux cohortes ont été suivies jusqu’au 20 juillet 2021.

Le résultat s’est avéré très concluant et équivalent quel que soit le vaccin administré. Les chercheurs ont observé « une réduction du risque d’hospitalisation à partir du 14e jour après l’injection de la seconde dose supérieure à 90% dans les deux cohortes et pour chaque vaccin ».

Et face au Delta ?

Ces vaccins sont-ils aussi efficaces face au variant Delta ? Pour le déterminer, les chercheurs ont « estimé la réduction du risque d’hospitalisation pour Covid-19 spécifiquement au cours de la période du début de la circulation du variant Delta en France, soit entre le 20 juin et le 20 juillet 2021 ». Résultat toujours aussi concluant : « l’efficacité était de 84% dans la cohorte de 75 ans et plus et de 92% dans la cohorte de 50 à 74 ans ».