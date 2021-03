Covid-19 : Les tests salivaires s’étendent dans les écoles

Après celle de la zone A qui a repris le 22 février, la rentrée scolaire de la zone C est l’occasion d’intensifier le déploiement des tests PCR de dépistage salivaires dans les écoles primaires.

Les tests salivaires PCR disposent d’un bon niveau de performance et sont moins « barbares » que les versions nasales. Voilà pourquoi les autorités ont décidé d’utiliser cette méthode moins invasive et plus simple à administrer auprès des plus jeunes dans les écoles maternelles et primaires, à partir de cette rentrée.

La première zone, la zone A (Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers), est rentrée le 22 février. Ce 1er mars – c’est la C, comprenant les rectorats de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles, qui retourne sur les bancs de l’école et qui va accueillir à son tour les tests salivaires. Le 8 mars prochain ce sera au tour des élèves de la zone B (Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg), dernière à retourner en classe.

Comment ?

« Les prélèvements sont supervisés par le personnel des laboratoires intervenant dans l’école, qui y acheminent directement le matériel de prélèvement », précise l’Agence régionale de Santé d’Île-de-France. « Des agents des rectorats (…) pourront être mobilisés, ainsi que des médiateurs de Lutte anti-Covid voire des renforts des collectivités locales. »

Les laboratoires s’engagent à communiquer les résultats aux personnes testées ou à leurs représentants légaux dans un délai maximal de 48h.

Combien ?

D’après Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale, il serait possible d’atteindre l’objectif de 300 000 tests par semaine vers la mi-mars.

A noter : « Le recueil du consentement auprès des parents ou du représentant légal est systématique avant la première intervention dans un établissement et valable pour l’ensemble des opérations de dépistage qui y seront réalisées », précise l’ARS.