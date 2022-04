Covid ou allergie : quelles différences?

Ce nez qui coule et ces maux de gorge : allergie ou Covid ? Cette question, les allergiques au pollen sont nombreux à se la poser, en raison de la concomitance du début de la saison des pollens et de la 6e vague de Covid. Voici comment les distinguer.

Toux, fatigue, maux de tête et de de gorge, éternuements, écoulement ou congestion nasale : ce sont les symptômes communs à l’allergie au pollen et au Covid-19, recensés par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies américains. Il est donc tout à fait normal, lorsque l’on se sait allergique, de s’interroger sur les causes de l’apparition de tel ou tel symptôme.

Mais d’autres signes permettent de les distinguer :

La fièvre, les frissons, les courbatures, la perte de goût ou l’odorat et la difficulté à respirer sont spécifiquement associés au Covid-19 (et pas aux allergies);

Les yeux qui piquent et qui pleurent sont typiquement des signes d’allergie (et pas de Covid-19).

Une exception tout de même, à propos des difficultés respiratoires : elles peuvent également concerner les personnes qui ont développé un asthme allergique. « Les crises d’asthme sont le plus souvent de courte durée, variables et réversibles, contrairement à l’insuffisance respiratoire liée à la Covid-19 qui est de plus longue durée », précise le site du gouvernement français.

En cas de doute, vous pouvez bien sûr réaliser un test de dépistage PCR pour savoir si vous êtes atteint de la Covid-19. S’il est négatif mais que vos allergies vous handicapent, rendez-vous chez votre médecin afin qu’il adapte vos traitements contre les allergies et l’asthme, le cas échéant.

En cas de test PCR positif, « vous pouvez continuer à prendre vos traitements habituels (inhalateurs, comprimés). Il n’existe pas de risque associé aux traitements antiallergiques, y compris les corticoïdes qui sont prescrits à faible dose dans le cadre des allergies ». Sachez enfin que chez l’asthmatique, « une infection Covid-19 (…) sera d’autant moins grave que l’asthme est stabilisé », indique l’association Asthme et Allergies sur son site Internet. L’observance des traitements est là aussi indispensable.