Dangers du soleil : un cahier ludique pour informer les 5-10 ans

Le mercredi est le jour des enfants, même pendant les grandes vacances ! L’INCa sort aujourd’hui son cahier d’activité « 1, 2, 3… TOUS À L’OMBRE ! » pour sensibiliser les jeunes aux risques de l’exposition excessive au soleil.

Ce 21 juillet, l’Institut national du Cancer convie les enfants à ouvrir leur cahier « 1, 2, 3… TOUS À L’OMBRE ! ». Son contenu, sous forme de mini-jeux digitaux, est spécifiquement pensé pour sensibiliser les 5-10 ans à la prévention solaire. Ces cahiers sont distribués gratuitement :

Les vendredis 23 et 30 juillet : en gares de Lyon et de Montparnasse ;

Les samedis 24 et 31 juillet : en gares de Bordeaux, Lyon Part-Dieu, Marseille, Montpellier et Nice.

Le cahier est également téléchargeable en format pdf sur le site de l’INCa ou celui de Grand Mercredi, collection de l’INCa.

En quoi consiste le jeu ?

Personnage principal du jeu, le docteur « grain de soleil » conseille et renseigne les enfants sur les heures auxquelles ils doivent éviter le soleil (12h-16h) et sur les vêtements et accessoires protecteurs (lunettes de soleil, chapeau, vêtements couvrant utilisation régulière d’une crème solaire hautement protectrice). Une sensibilisation qui a tout à gagner à être précoce. « En effet, une exposition excessive au soleil pendant les jeunes années est la principale cause de mélanome à l’âge adulte », détaille l’INCa. Des repères sont aussi donnés concernant les cancers de la peau (carcinomes et mélanome cutané), affectant 80 000 nouveaux patients chaque année en France. « Selon le Centre international de recherche sur le cancer, plus de 80 % de ces cancers sont liés à une exposition excessive aux rayons UV. »

Aller plus loin

En complément, l’INCa prévoit une campagne sur les réseaux sociaux. « Des vidéos pédagogiques seront diffusées en fonction de l’indice UV de chaque région, sera diffusée pour renforcer l’information sur les risques UV. »

« Les abonnés de Grand-Mercredi recevront un exemplaire fin juillet avec le journal familial Spécial Eté. » Pour obtenir plus d‘informations, vous pouvez consulter la rubrique de l’INCa dédiée à la prévention des cancers auprès des enfants. Enfin si vous avez un pré-ado (10-12 ans), pourquoi ne pas lui faire tester le jeu en ligne Cancer Fight, idéal « pour découvrir les gestes de prévention aux principaux facteurs de risques évitables de cancers », conclut l’INCa.