Dermatologie : des spécialistes à votre écoute

Près de 12 millions de Français souffrent de maladies dermatologiques Face au Covid-19, ils sont nombreux à se poser des questions à propos de leurs traitements, des risques liés au virus, des futures consultations médicales. Pour leur répondre, Reso qui rassemble plus de 600 dermatologues en France vient de mettre à leur disposition deux lignes téléphoniques.

Pour répondre aux difficultés des patients souffrant d’une maladie dermatologique, Reso en partenariat avec des associations de patients, vient de lancer « Doctoderm ». Une ligne d’information et d’orientation nationale gratuite, pour les patients atteints d’eczéma, de psoriasis, de maladie de Verneuil, de dermatite atopique et d’urticaire chronique spontanée. Ce service est accessible 6 jours/7, de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Répondre aux questions des patients

Une enquête menée par les dermatologues de Reso, révèle que 54% des dermatologues ont été contraints d’annuler ou reporter les consultations prévues sans pouvoir proposer une solution alternative dans 70% des cas. A l’inverse, seulement un patient sur cinq (22%) a annulé ou reporté de lui-même sa consultation.

Or ces maladies peuvent être vécues comme un réel handicap si elles sont mal prises en charge. Plus de 50% des patients ont de plus déclaré avoir une nouvelle poussée depuis le début du confinement. Pourtant aucun ne devrait rester sans solution aujourd’hui. C’est bien tout l’intérêt de Doctoderm.

Pour les patients atteints de psoriasis – eczéma, dermatite atopique – urticaire, le numéro Cristal (Appel non surtaxé) est le 09 70 249 442

Pour les patients souffrant de la maladie de Verneuil – Hydrosadénite, le numéro Cristal à composer est le 09 70 249 443

A noter : Cette plate-forme est animée par une dizaine de dermatologues et un chirurgien, tous volontaires et membres de Reso, issus de services hospitaliers ou de cabinets médicaux.

Pour davantage d’informations, consultez les sites internet des associations de patients suivantes :

www.resopso.fr

www.resoeczema.fr

www.resoverneuil.fr

www.resourticaire.com