Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 039 articles

Dès 3 verres d’alcool par jour, le risque d’AVC hémorragique avancé de 10 ans

20 novembre 2025

Une consommation de trois verres d'alcool, ou plus, par jour pourrait provoquer des AVC hémorragiques près de 10 ans plus tôt que chez les personnes qui boivent modérément ou pas du tout. C'est ce que révèle une étude publiée dans la revue Neurology.

Les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques représentent 20 % de l’ensemble des AVC.  Ils sont dus à la rupture d’une artère cérébrale, provoquant un saignement dans le cerveau.

Si l’on sait que la consommation d’alcool accroît le risque d’AVC hémorragique, quelle quantité quotidienne est problématique ? Pour répondre à cette question, des chercheurs de la faculté de médecine de Harvard (Boston – Massachusetts) ont analysé les données de 1 600 adultes hospitalisés pour une hémorragie cérébrale.

Premier constat : environ 7 % des patients ayant subi une hémorragie cérébrale ont déclaré consommer au moins trois verres par jour. Autre observation : les grands consommateurs d’alcool subissaient des AVC hémorragiques plus graves et plus tôt que les buveurs occasionnels (à 64 ans en moyenne contre 75 ans). Et, selon les chercheurs, une consommation même faible, de deux verres par jour, était significativement associée à un âge plus précoce de survenue d’un AVC hémorragique.

Les vaisseaux sanguins fragilisés

« Les personnes ayant une forte consommation d’alcool présentaient une diminution du nombre de plaquettes (fragments de cellules essentiels à la coagulation sanguine, ndlr) et une hypertension artérielle à leur arrivée à l’hôpital, précisent les auteurs. Elles étaient aussi plus susceptibles de présenter des lésions des petits vaisseaux sanguins du cerveau, lésions associées à la démence, aux pertes de mémoire et aux troubles de la marche. Il s’agit également d’un facteur de risque majeur d’hémorragie cérébrale. » Ainsi, pour les scientifiques, une forte consommation d’alcool fragiliserait ces petits vaisseaux sanguins du cerveau, les rendant plus susceptibles de fuir ou de se rompre.

« Nous savons désormais que la consommation excessive d’alcool entraîne des hémorragies cérébrales plus importantes et plus précoces, concluent-ils. Réduire ou cesser sa consommation est une mesure essentielle pour diminuer ce risque. »

A noter : Le taux de mortalité à un an est de 50 % en cas d’AVC hémorragique.

  • Source : https://www.neurology.org/doi/10.1212/WNL.0000000000214348

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

BPCO : quels sont les métiers à risques ?
Lire la suite
Dès 3 verres d’alcool par jour, le risque d’AVC hémorragique avancé de 10 ans
Lire la suite
La torsion testiculaire, une urgence, souvent très douloureuse
Lire la suite
Cancer du pancréas : bientôt le 2ème cancer le plus meurtrier
Lire la suite
Alimentation ultra-transformée : « une menace pour la santé publique » selon 43 experts
Lire la suite
Fibromes utérins : quand faut-il opérer ? (Vidéo)
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Fibromes utérins : quand faut-il opérer ?

SUIVANTE

Diabète et désir d’enfant ? Parlez-en à votre médecin

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils