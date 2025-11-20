Dès 3 verres d’alcool par jour, le risque d’AVC hémorragique avancé de 10 ans

Une consommation de trois verres d'alcool, ou plus, par jour pourrait provoquer des AVC hémorragiques près de 10 ans plus tôt que chez les personnes qui boivent modérément ou pas du tout. C'est ce que révèle une étude publiée dans la revue Neurology.

Les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques représentent 20 % de l’ensemble des AVC. Ils sont dus à la rupture d’une artère cérébrale, provoquant un saignement dans le cerveau.

Si l’on sait que la consommation d’alcool accroît le risque d’AVC hémorragique, quelle quantité quotidienne est problématique ? Pour répondre à cette question, des chercheurs de la faculté de médecine de Harvard (Boston – Massachusetts) ont analysé les données de 1 600 adultes hospitalisés pour une hémorragie cérébrale.

Premier constat : environ 7 % des patients ayant subi une hémorragie cérébrale ont déclaré consommer au moins trois verres par jour. Autre observation : les grands consommateurs d’alcool subissaient des AVC hémorragiques plus graves et plus tôt que les buveurs occasionnels (à 64 ans en moyenne contre 75 ans). Et, selon les chercheurs, une consommation même faible, de deux verres par jour, était significativement associée à un âge plus précoce de survenue d’un AVC hémorragique.

Les vaisseaux sanguins fragilisés

« Les personnes ayant une forte consommation d’alcool présentaient une diminution du nombre de plaquettes (fragments de cellules essentiels à la coagulation sanguine, ndlr) et une hypertension artérielle à leur arrivée à l’hôpital, précisent les auteurs. Elles étaient aussi plus susceptibles de présenter des lésions des petits vaisseaux sanguins du cerveau, lésions associées à la démence, aux pertes de mémoire et aux troubles de la marche. Il s’agit également d’un facteur de risque majeur d’hémorragie cérébrale. » Ainsi, pour les scientifiques, une forte consommation d’alcool fragiliserait ces petits vaisseaux sanguins du cerveau, les rendant plus susceptibles de fuir ou de se rompre.

« Nous savons désormais que la consommation excessive d’alcool entraîne des hémorragies cérébrales plus importantes et plus précoces, concluent-ils. Réduire ou cesser sa consommation est une mesure essentielle pour diminuer ce risque. »

A noter : Le taux de mortalité à un an est de 50 % en cas d’AVC hémorragique.