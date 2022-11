Diabète de type 2 et pré-diabète : que savent les Français ?

A l’occasion de la Journée mondiale du diabète qui se tient ce 14 novembre, Roche Diabetes Care France révèle les résultats d’une enquête menée avec OpinionWay auprès de Français, patients diabétiques, médecins généralistes et pharmaciens. L’objectif ? Évaluer le niveau de perception et de connaissance du diabète de type 2 et du pré-diabète, tout en mettant en lumière le rôle essentiel de la sensibilisation. Et ainsi favoriser une meilleure prise en charge de cette maladie qui touche plus de 4 millions de personnes en France.

Le diabète de type 2 concerne 9 personnes diabétiques sur 10. C’est une maladie silencieuse qui se développe lentement et peut ne provoquer aucun symptôme ni douleur pendant des années. Pourtant, elle peut avoir des conséquences lourdes si elle n’est pas prise en charge précocement (insuffisance rénale, maladies cardiovasculaires, rétinopathie…).

Un niveau de connaissance assez faible

Selon une enquête Roche Diabetes Care France menée avec OpinionWay, le grand public et les patients affichent un niveau de connaissance et de compréhension du diabète modéré avec une note de 5,4/10. 77% déclarent connaître l’existence de deux types de diabète, mais seuls 44% pensent en connaître les différences. Les principaux facteurs de risque sont plutôt bien identifiés : surpoids, alimentation déséquilibrée, sédentarité et hérédité… Mais d’autres marqueurs de la maladie restent encore relativement méconnus : hypertension artérielle (connu de 60% des Français et 67% des patients) et tabagisme chronique (respectivement 45% et 56%). Par ailleurs, 30% déclarent ne pas avoir compris les causes de la maladie. « Ces résultats montrent qu’il est nécessaire d’accompagner davantage les patients et le grand public et d’être plus pédagogue » déclare le Dr Thomas Wendling, médecin généraliste à Vendenheim (Bas-Rhin).

Prévention et sensibilisation, les indispensables pour une meilleure prise en charge

En France, 820 000 personnes ignorent qu’elles souffrent d’un diabète. C’est pourquoi sensibiliser le grand public relève d’une priorité de santé publique. Les premiers freins au dépistage identifiés par les professionnels de santé sont le sentiment de ne pas en avoir besoin (78% des médecins généralistes, 64% des pharmaciens), la peur du diagnostic (55% et 44%), le manque de connaissance sur le diabète selon les pharmaciens (49%). Et pourtant, 91% des Français se disent prêts à se faire dépister si on le leur proposait, et 81% des pharmaciens sont disposés à mettre en place des opérations de sensibilisation au sein de leur officine.

Un enjeu crucial lorsque l’on sait que le pré-diabète reste peu connu. Selon les médecins généralistes interrogés, le niveau de connaissance du grand public est estimé à environ 3/10. Cette phase de pré-diabète est pourtant réversible. En adoptant une bonne hygiène de vie (alimentation équilibrée, activité physique adaptée…) il est possible de limiter le risque de développer un diabète.

« Mon test diabète », pour sensibiliser au diabète de type 2 et au pré-diabète

C’est dans cette optique que Roche Diabetes Care France déploie la campagne « Mon Test Diabète » en partenariat avec les professionnels de santé, en particulier les pharmaciens. Pour y accéder, https ://www.montestdiabete.fr/. Le principe est simple : un questionnaire en ligne (nommé Findrisc) aide à évaluer le risque de développer la maladie au cours des 10 prochaines années, à travers 8 questions portant sur l’âge, le poids, les antécédents familiaux… Le résultat permet ensuite de se rendre en pharmacie afin d’obtenir des conseils et éventuellement réaliser un test de glycémie capillaire (méthode permettant de mesurer la glycémie grâce à un lecteur de glycémie) et, si nécessaire, d’être orienté vers son médecin traitant.

Une action saluée par les professionnels de santé : “Nous devons réussir à sensibiliser et à dépister un maximum de personnes. Mais aussi avoir une approche différente en fonction des publics, en sortant de nos pharmacies, maisons de santé, cabinets… pour aller à la rencontre des Français. Il est capital de leur proposer des temps de dialogues et d’échanges délocalisés, sans quoi le nombre de dépistages ne sera pas amené à évoluer” commente ainsi Thomas Mauny, pharmacien à Caen (Normandie). Pour davantage d’informations : www.montestdiabete.fr

Pour aller plus loin

C’est quoi la glycémie ? Elle correspond au taux de sucre ou taux de glucose dans le sang. En l’absence de diabète, son niveau est régulé « automatiquement » par l’organisme grâce à deux hormones produites par le pancréas : l’insuline (qui fait baisser le taux de sucre dans le sang) et le glucagon (qui le fait augmenter).

Zoom sur le diabète de type 2. Le diabète est une maladie qui se caractérise par une hausse anormale du taux de sucre dans le sang : une hyperglycémie. Sous ce nom générique se cachent différents types de diabète avec des symptômes variables et des traitements spécifiques. Le type 2 est la forme la plus courante du diabète. Il représente 92 % des cas de diabète en France . La pathologie provient, dans un premier temps, d’une résistance progressive de l’organisme à l’insuline, à laquelle vient s’ajouter ensuite une baisse de la production d’insuline par le pancréas. Ces deux éléments provoquent une hyperglycémie.

Qu’est-ce que le pré-diabète ? Il s’agit d’une forme dite intermédiaire du diabète qui correspond à une glycémie plus élevée que la normale, associée à un risque accru de diabète de type 2. Il s’agit d’une glycémie à jeun qui se situe entre 1,10 g/L et 1,25 g/L (une glycémie normale à jeun est inférieure à 1,10 g/L et le diagnostic de diabète est posé à partir de 1.26g/L.