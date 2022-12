Diabète : pour profiter des fêtes, adaptez votre traitement

Durant les fêtes de fin d’année, les repas se font copieux, commencent souvent tard et s’éternisent. Pour partager ces moments conviviaux, le choix du menu est essentiel si vous êtes diabétique. Mais sachez que vous pouvez aussi adapter votre traitement pour cette période à part. Voici comment.

Pour participer pleinement aux festivités de Noël et du Nouvel an, vous aurez envie de boire, manger et vous amuser tard dans la nuit avec votre famille et vos amis. Et ce malgré votre diabète. Et vous aurez bien raison, car c’est tout à fait possible. Pour cela, gardez d’abord à l’esprit le principal conseil de la Fédération française des diabétiques : « ayez toujours avec vous votre matériel complet pour effectuer autant de contrôles que nécessaire et faire face aux situations imprévues ».

Vous pourrez ainsi choisir le moment d’administration de votre insuline en utilisant notamment la méthode de « l’insuline pour manger (insuline prandiale) ». Il s’agit d’« une injection d’insuline rapide au moment des repas, en fonction du nombre de glucides ingérés ».

Comment procéder ? « Cette insuline est active environ 30 minutes à 1 heure après l’injection et est injectée environ 20 minutes avant le repas. Le pic d’action survient 2 à 4 heures après l’injection », précise l’association Aide aux jeunes diabétiques. Alors, puisque lors de ces repas de fêtes, « l’apéritif apporte des glucides et est suivi d’un repas », vous devrez « faire une glycémie et l’injection d’insuline au début de l’apéritif », recommande l’association. Et calculer la quantité de glucides que vous allez absorber durant le repas.

« Si le temps d’attente entre chaque plat est long, évitez le grignotage, le pain notamment », conseille la FFD. En revanche, « si vous constatez que votre glycémie se situe entre 0,90 et 1,20 g/l avant le repas, vous pouvez décaler l’injection d’insuline de préférence au milieu voire à la fin du repas si des féculents sont prévus plus tardivement, et en prévision du dessert qui apporte également des glucides. »

En cas de traitement par pompe à insuline, si la fonction est disponible sur votre pompe, vous pouvez programmer la durée d’injection des bolus. Et si vous êtes sous antidiabétiques oraux, vous pouvez prendre votre médicament au moment du repas.