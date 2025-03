Discrétion et performance : la révolution des aides auditives

Les aides auditives intra-auriculaires sont notamment privilégiées pour leur discrétion, se logeant dans le conduit auditif. Et aujourd’hui une nouvelle génération ultra-compacte allie miniaturisation et intelligence artificielle pour offrir une expérience auditive optimale. Explications.

Une intelligence artificielle au service de l’audition

Les aides auditives Oticon Own SI sont dotées d’un réseau neuronal profond nouvelle génération, une technologie d’intelligence artificielle avancée. Concrètement, elles sont entraînées à traiter des millions de scènes sonores du quotidien, y compris les plus complexes. Cette IA novatrice assure une expérience auditive plus naturelle.

L’objectif : optimiser la compréhension de la parole, même dans les environnements bruyants, tout en réduisant l’effort d’écoute. Ainsi, le cerveau est moins sollicité et la fatigue auditive considérablement diminuée. C’est particulièrement le cas dans des situations bruyantes comme au restaurant ou bien pendant les réunions familiales.

Ces aides auditives intègrent également des systèmes avancés de réduction des bruits parasites. Par exemple, les nuisances sonores soudaines, comme le claquement d’une porte ou le bruit des casseroles, sont atténuées afin d’améliorer le confort d’audition. Cela permet à l’utilisateur de bénéficier d’une expérience sonore fluide et naturelle, tout en se concentrant sur une conversation ou une tâche.

Une invisibilité quasi-totale

Les aides auditives intra-auriculaires sont conçues sur mesure pour s’adapter au conduit auditif. Aujourd’hui, leur miniaturisation permet une insertion profonde dans l’oreille, les rendant pratiquement imperceptibles dans la majorité des cas. Elles sont en effet invisibles dans 9 oreilles sur 10. Cette évolution permet aux utilisateurs de bénéficier d’un confort optimal au quotidien, y compris lors d’activités physiques, sans que personne ne le sache.

Une connectivité sans limites

De par son positionnement profond dans le conduit auditif, Oticon Own SI permet l’utilisation d’une très large gamme d’accessoires de connectivité généralement utilisé par un normo-entendant tels que les casques audio ou les écouteurs pour téléphones. Il est même possible d’utiliser un stéthoscope !

Grâce aux avancées en intelligence artificielle et à leur miniaturisation, les aides auditives intra-auriculaires offrent aujourd’hui une expérience d’écoute plus naturelle et confortable. En améliorant la compréhension de la parole tout en réduisant les bruits parasites et l’effort d’écoute, elles permettent aux utilisateurs de mieux interagir dans leur environnement quotidien.