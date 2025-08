Pollution intérieure : 100 fois plus de particules fines de microplastiques qu’on ne le pensait !

Selon une étude française, nous pourrions inhaler quotidiennement 68 000 particules fines de microplastiques, dont la taille est inférieure à 10 micromètres. C’est 100 fois plus qu’estimé jusqu’à présent. Invisibles à l’œil nu, ces microparticules sont particulièrement dangereuses car elles pénètrent facilement dans nos poumons, pour circuler ensuite dans notre organisme.

Les particules fines présentes dans nos maisons et nos voitures pourraient être bien plus concentrées qu’on ne le pensait. En toute logique, selon une étude française publiée le 30 juillet dans la revue PLOS One, le nombre des microparticules pénétrant dans nos poumons est sous doute bien plus important qu’on ne le croyait auparavant.

De précédentes recherches ont montré que des microplastiques demeuraient en suspension dans l’air, en intérieur et en extérieur. Ces microparticules peuvent pénétrer dans nos poumons, entraînant des risques sérieux pour la santé (stress oxydatif, effet sur le système immunitaire, lésions au niveau des organes…). La nouveauté de cette étude ? Les chercheurs de l’université de Toulouse se sont focalisés sur les PM10, des particules fines dont le diamètre est égal ou inférieur à 10 micromètres et plus à même de pénétrer dans les poumons que les grandes particules. Ils ont ainsi analysé 16 échantillons provenant de leurs propres voitures et domiciles.

94 % des particules détectées sont des PM10 ou moins

Résultats ? La concentration médiane de microplastiques s’élevait à 528 particules par m³ dans leur appartement, et 2 238 dans leur voiture. 94 % des particules détectées étaient de taille inférieure à 10 micromètres. Les scientifiques ont ainsi pu estimer qu’un adulte inhalait 3 200 particules de microplastique de 10 à 300 micromètres et 68 000 particules de 1 à 10 micromètres par jour, soit, pour ces dernières,100 fois plus que les estimations précédentes.

Selon les chercheurs, cités dans un communiqué, ces résultats révèlent que « l’air intérieur est une voie d’exposition majeure et jusqu’alors sous-estimée à l’inhalation de microplastiques particulaires ». Ils ajoutent : « au plus profond de nos poumons, les microplastiques libèrent des additifs toxiques qui atteignent notre sang et provoquent de multiples maladies ».

Différentes études ont précédemment montré que les microplastiques s’accumulent dans le cerveau, les poumons, le placenta, le placenta, le foie, les reins ou encore la moelle osseuse.