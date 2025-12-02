Du café aux champignons adaptogènes : une boisson « bien-être » pas si anodine

Très populaires sur les réseaux sociaux où ils sont vantés pour leurs multiples bienfaits, les cafés aux champignons « adaptogènes » séduisent de plus en plus d'amateurs de bien-être désireux de réduire leur consommation de caféine. Mais que se cache-t-il derrière ces boissons ? Tiennent-elles vraiment leurs promesses en matière de santé ?

Ils s’affichent dans les tasses des influenceurs bien-être et garnissent désormais les rayons des boutiques bio ou des certaines pharmacies : les cafés aux champignons combinent café moulu ou soluble avec des extraits de champignons dits « adaptogènes » réputés pour leurs vertus médicinales. Comme leur nom l’indique, ils sont censés aider l’organisme à s’adapter à diverses situations (stress, fatigue…) et l’aider à retrouver l’équilibre.

Ces cafés contiennent généralement un mélange de plusieurs champignons comme :

le reishi (Ganoderma lucidum), qui pousse sur les racines de certains arbres ;

(Ganoderma lucidum), qui pousse sur les racines de certains arbres ; le chaga (Inonotus obliquus), parasite du bouleau aux allures de charbon ;

(Inonotus obliquus), parasite du bouleau aux allures de charbon ; le cordyceps (Cordyceps sinensis ou militaris), cette moisissure qui se développe sur des chenilles des plateaux himalayens.

Que sait-on des effets de ces champignons sur la santé ?

Les fabricants ne manquent pas d’arguments pour vanter ces boissons : réduction du stress, diminution de l’inflammation, renforcement immunitaire, amélioration du sommeil… La liste des promesses est longue. Mais ces bénéfices reposent sur des bases scientifiques fragiles. Comme le précise le Service public d’information en santé, sante.fr, « les études sur les effets de ces champignons sur la santé ont souvent été menées dans des tubes à essai ou des modèles animaux, ce qui en limite fortement la transposition à la santé humaine. Les essais menés chez des patients sont de petite taille et d’assez mauvaise qualité en termes de méthodologie. Pour cette raison, l’efficacité de ces champignons sur l’immunité ou sur la santé psychique reste scientifiquement infondée. »

Les autorités sanitaires européennes ont d’ailleurs rejeté en 2012 les allégations santé concernant le reishi et le cordyceps, estimant que les preuves scientifiques étaient insuffisantes pour affirmer qu’ils peuvent « stimuler le corps en phase d’épuisement », « renforcer l’organisme » ou « soutenir le système immunitaire ».

L’un des avantages les plus tangibles reste la réduction de la caféine. Ces préparations contenant généralement moitié moins de café qu’une tasse classique, ce qui pourrait vous rendre moins nerveux.

Des risques méconnus mais réels

Si boire une tasse de café aux champignons semble anodin, certains témoignages révèlent des effets secondaires préoccupants. Le magazine 60 Millions de consommateurs rapporte ainsi l’expérience de Laure, consommatrice régulière qui a souffert de « règles très longues, quasi-quotidiennes, et très abondantes » après avoir intégré ces boissons à son quotidien (jusqu’à trois tasses par jour).

Cela a « cessé immédiatement lorsque j’ai stoppé la consommation, à la suite d’une émission qui alertait sur ces risques », témoigne-t-elle.

Ces champignons, notamment le reishi et le chaga, peuvent en effet augmenter l’effet des anticoagulants et exposer à des risques hémorragiques. Ils sont donc formellement déconseillés aux personnes sous médicaments anticoagulants ou avant une intervention chirurgicale.

De même, leur consommation est contre-indiquée pour les patients prenant des médicaments immunosuppresseurs (anti-inflammatoires de la famille de la cortisone, médicaments contre le rejet des greffes et biothérapies contre les maladies inflammatoires chroniques, y compris auto-immunes). En effet, si l’action immunostimulante de ces champignons s’avérait significative, elle s’opposerait à celle de ces médicaments.

D’autres effets indésirables ont été signalés : diarrhées, saignements de nez, réactions allergiques, sécheresse des muqueuses… Des désagréments généralement réversibles à l’arrêt de la consommation.

La prudence reste donc de mise. D’autant que ces cafés aux champignons sont nettement plus onéreux que le café traditionnel, coûtant souvent au moins deux fois plus cher qu’un café classique.