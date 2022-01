Du sang dans le sperme, est-ce inquiétant ?

L’hémospermie est un motif fréquent – et inquiétant – de consultation. Et pour cause, il s’agit de la présence de traces de sang dans le sperme. Comment l’expliquer ? Est-ce grave ?

Voir du sang dans le sperme, voilà qui a de quoi alarmer. Mais le plus souvent, cette situation n’est pas grave. La majorité des cas d’hémospermie sont dits « idiopathiques ». En clair, la cause n’est pas connue et elle disparaît spontanément en quelques jours. Comme l’explique la Mayo clinic aux Etats-Unis, « le sperme est constitué de spermatozoïdes et de fluides libérés par la prostate et différentes glandes. Il traverse une série de canaux jusqu’à l’urètre pour l’éjaculation. Un certain nombre de choses peuvent rompre les vaisseaux sanguins le long de cette voie. Les vaisseaux brisés laissent alors échapper du sang dans le sperme. »

Une origine inflammatoire ?

Mais l’hémospermie peut aussi avoir une origine bien identifiée. Les causes les plus courantes de sang dans le sperme comprennent une vésiculite, c’est-à-dire une inflammation des vésicules séminales qui interviennent dans la production du liquide du même nom. Ou bien encore une prostatite qui est une inflammation de la prostate, où le sperme est fabriqué. Un acte urologique récent (comme une biopsie de la prostate) peut aussi en être responsable. Tout comme une infection sexuellement transmissible (herpès génital, chlamydia…).

Sur son site, la Mayo clinic a répertorié quelques causes moins fréquentes, comme une hypertension artérielle sévère, un trouble de la coagulation sanguine…

Par ailleurs, une présence sévère et récurrente de sang peut dans de rares cas être un signe avant-coureur de cancer. Mais le risque est faible. Dans des études de suivi, pour la plupart des hommes âgés de plus de 40 ans, qui avaient du sang dans leur sperme, un cancer de la prostate s’est développé chez 4 à 6% des participants.

Quoiqu’il en soit, si vous êtes concerné, n’hésitez pas à en parler à votre médecin. Ne serait-ce que pour vous rassurer.