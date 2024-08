En 2023, la chaleur à l’origine de 47 000 décès en Europe

Une étude publiée dans Nature Medicine révèle l'ampleur des conséquences mortelles des vagues de chaleur. En 2023, plus de 47 000 personnes sont mortes en Europe à cause des températures élevées.

2023 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée à l’échelle mondiale et la deuxième en Europe. Une année particulièrement meurtrière sur le continent européen puisque 47 690 décès ont été recensés dans 35 pays.

Les pays du sud du continent ont été les plus durement touchés, avec la Grèce en tête de liste (393 décès par million d’habitants), suivie de la Bulgarie (229) et de l’Italie (209), l’Espagne (175), Chypre (167) et le Portugal (136).

Deux épisodes particulièrement meurtriers

Contrairement à l’été 2022, marqué par une chaleur extrême et persistante, l’année 2023 a connu deux pics de températures élevées : l’un à la mi-juillet et l’autre fin août. Ces deux épisodes auraient été responsables de plus de 27 000 décès, soit 57% de la mortalité totale estimée.

Les femmes et les personnes âgées plus vulnérables

L’étude met en lumière une vulnérabilité accrue chez certains groupes de population. Les femmes présentent un taux de mortalité lié à la chaleur 55% plus élevé que les hommes. Plus frappant encore, les personnes de plus de 80 ans ont un risque de décès 768% plus élevé que celles âgées de 65 à 79 ans.

Une meilleure adaptabilité ?

Malgré ces chiffres alarmants, l’étude révèle une tendance « positive » : la vulnérabilité à la chaleur des sociétés européennes a progressivement diminué au cours du siècle. Sans cette adaptation, le bilan aurait pu être bien plus lourd. Les chercheurs estiment que si les températures de 2023 s’étaient produites au début des années 2000, le nombre de décès aurait dépassé 85 000 !

A noter : en 2023, la France a enregistré 2 734 décès liés à la chaleur.