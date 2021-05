Enceinte et vaccinée contre la Covid-19? Participez à la recherche!

Si vous êtes enceinte et avez été récemment vaccinée contre la Covid-19, vous pourriez participer à une étude clinique lancée par l’agence du médicament. Objectif, améliorer les connaissances concernant les effets de ce vaccin très récent sur la mère et l’enfant.

Depuis le 3 avril 2021, les femmes enceintes, à partir du 2e trimestre, peuvent se faire vacciner contre la Covid-19. Surtout si elles présentent une pathologie ou si elles sont susceptibles d’être en contact avec des personnes infectées dans leur activité professionnelle.

Si la sécurité et l’efficacité de cette immunisation a été validée préalablement à son autorisation, il est toujours important de continuer à observer les effets d’un vaccin sur une large population et sur le long terme. C’est pourquoi l’Agence nationale de Sécurité du médicament (ANSM) prépare l’étude Covacpreg. Son but est de suivre le déroulement des grossesses post vaccination et jusqu’à la naissance de l’enfant. Ainsi les renseignements collectés durant ce travail « seront une aide précieuse pour enrichir les connaissances sur les vaccins contre la COVID-19 et leurs effets indésirables éventuels chez les femmes enceintes », argumente l’ANSM.

Comment s’inscrire ?

Pour participer vous devez donc être âgée de plus de 18 ans, être enceinte et avoir déjà été vaccinée. Inscrivez-vous directement en cliquant sur ce lien ou en imprimant les formulaires téléchargeables ici pour les envoyer par courrier ou par mail à l’adresse indiquée. Cela ne vous prendra qu’une dizaine de minutes.

Après inscription, vous serez contactée par téléphone ou mail par l’attachée de recherche clinique (ARC) du CRPV de Lyon ou de Toulouse afin de répondre à un questionnaire d’une durée de 15 minutes environ. Le but ? Connaitre les antécédents médicaux, une éventuelle prise de médicaments, les grossesses antérieures, un effet indésirable ressenti après la vaccination, etc.