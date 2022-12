Faites-vous des cadeaux, c’est bon pour le moral

Se faire des cadeaux à soi-même fait du bien. Cette affirmation semble relever du bon sens. Et pourtant, c’est souvent lorsque l’on en a le plus besoin que l’on se retient de s’offrir une place de cinéma, une séance de massage ou encore un joli collier. Pourquoi donc ?

Une équipe de chercheurs du Cornell University’s SC Johnson College of Business a tout d’abord souhaité confirmer ce constat. Pour cela, les scientifiques ont soumis à des volontaires des publicités pour des produits ou des expériences (massage, séance de cinéma…) Les participants devaient indiquer s’ils étaient intéressés. Parmi les produits, certains étaient destinés à être « offerts à soi-même ».

Résultat, lorsque les participants étaient stressés par un budget serré, un agenda chargé ou une longue liste de choses à faire, ils s’avéraient moins intéressés par ces produits. Interrogés sur les raisons de ce désintérêt, ils ont indiqué aux chercheurs qu’ils n’arriveraient pas à en profiter en raison du stress qu’ils vivaient actuellement.

Plaisir personnel, moins de stress

Afin de valider l’affirmation de bon sens du début de l’article, selon laquelle il est bénéfique de se faire des cadeaux – et donc de penser un peu à soi – les chercheurs ont comparé le bien-être de deux groupes. Résultat : les personnes stressées se sentaient bien plus heureuses et détendues après un auto-cadeau.

Conclusion : « ce malheureux paradoxe est contreproductif en matière de bien-être », estime Jacqueline Rifkin, principale autrice de ce travail. « C’est quand on se sent le plus mal, le plus stressé qu’on bénéficie le plus d’un cadeau fait à soi-même. » Avant d’ajouter : « J’espère que ces résultats permettront à un maximum de personnes de changer leur façon de penser », conclut-elle. Alors qu’attendons-nous pour nous offrir un cadeau à nous-mêmes ?