FIV : quelles sont les chances de succès selon votre âge ? (Vidéo)

La fécondation in vitro (FIV) est l’une des techniques les plus utilisées dans l’assistance médicale à la procréation (AMP). Elle permet à des personnes confrontées à des situations d’infertilité d’avoir un bébé. Mais, chiffres à l’appui, Virginie Rio, co-fondatrice de l’association BAMP, pour Info-Fertilité, nous explique que le pourcentage de chances pour que cela fonctionne chute à mesure que l’âge augmente.

Comité français d’information sur la fertilité, Info-Fertilité a été fondé par la Société de médecine de la reproduction (SMR), composée de professionnels, et l’association de patients BAMP qui accompagne les personnes confrontées à l’infertilité.