Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
32 879 articles

FIV : quelles sont les chances de succès selon votre âge ? (Vidéo)

03 octobre 2025

La fécondation in vitro (FIV) est l’une des techniques les plus utilisées dans l’assistance médicale à la procréation (AMP). Elle permet à des personnes confrontées à des situations d’infertilité d’avoir un bébé. Mais, chiffres à l’appui, Virginie Rio, co-fondatrice de l’association BAMP, pour Info-Fertilité, nous explique que le pourcentage de chances pour que cela fonctionne chute à mesure que l’âge augmente.

Comité français d’information sur la fertilité, Info-Fertilité a été fondé par la Société de médecine de la reproduction (SMR), composée de professionnels, et l’association de patients BAMP qui accompagne les personnes confrontées à l’infertilité.

Psycho : pourquoi sommes-nous fascinés par les faits divers ?
Lire la suite
Diabète de type 1 : dépister tôt pour mieux protéger les enfants
Lire la suite
Imagerie médicale : les radiations à l’origine de 10 % des cancers du sang chez les enfants
Lire la suite
FIV : quelles sont les chances de succès selon votre âge ? (Vidéo)
Lire la suite
4 mouvements simples pour soulager votre dos
Lire la suite
Sexualité et douleur chronique : s’adapter plutôt que renoncer…
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

FIV : quelles sont les chances de succès selon votre âge ?

SUIVANTE

Comment soigner un panaris ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils