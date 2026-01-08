Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 191 articles

L’apnée du sommeil augmenterait le risque de dégradation de la santé mentale

08 janvier 2026

Selon une étude canadienne, un risque élevé d’apnée du sommeil obstructive augmente le risque de troubles de santé mentale chez les adultes. Explications.

Ronflements, somnolence, grosse fatigue… Des chercheurs de l’Institut de recherche de l’hôpital d’Ottawa et de l’Université d’Ottawa (Canada) ont observé qu’un risque élevé d’apnée obstructive du sommeil était associé à une augmentation d’environ 40 % de risque de mauvais état de santé mentale. L’apnée du sommeil, ou syndrome d’apnées-hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS) est un trouble de la ventilation nocturne dû à la survenue anormalement fréquente de pauses respiratoires durant le sommeil. Elles sont dues à des obstructions répétées, complètes ou partielles, des conduits respiratoires des voies aériennes supérieures. Ces perturbations peuvent déclencher une réponse au stress du système nerveux, fragmenter le sommeil, provoquer des épisodes de faible oxygénation du sang. Dans le cas d’une apnée du sommeil non traitée, cette hypoxémie intermittente et le sommeil haché peuvent être associés au développement et à la progression de troubles de santé mentale.

Dans une étude publiée dans le JAMA Network Open, les chercheurs ont voulu savoir si un risque d’apnée du sommeil pouvait être associé à à celui de développer des troubles mentaux de façon concomitante ou plus tard dans la vie. Plus de 30 000 adultes, âgés de 45 à 85 ans ont participé à cette étude. Des données de suivi étaient disponibles pour près de 28 000 participants pour une durée médiane de 2,9 ans.

Un risque qui se renforce dans le temps

Le risque élevé d’apnée obstructive du sommeil a été défini par un score de 2 ou plus au questionnaire de référence basé sur le ronflement, la somnolence diurne, les apnées du sommeil observées (par un proche) et l’hypertension artérielle. Ainsi ce risque a été identifié chez près de 7 500 participants. Et un trouble de santé mentale a été identifié chez 8 851.

Résultats : après ajustement avec d’autres variables, le risque élevé d’apnée du sommeil était associé à une augmentation de près de 40 % de la probabilité de survenue d’un trouble de santé mentale. Des analyses répétées ont monté que, durant le suivi, le risque d’apnée du sommeil se renforçait avec une augmentation à 44 % du risque de survenue d’un trouble mental. « Ces résultats comblent des lacunes dans les connaissances sur le lien entre l’apnée du sommeil et la santé mentale, et soulignent la nécessité de stratégies intégrées de dépistage et d’intervention », écrivent les auteurs de l’étude. Ils recommandent un dépistage systématique de la dépression et de l’anxiété chez les personnes âgées présentant des signes évocateurs d’apnée sommeil.

  • Source : Journal of the American medical association

  • Ecrit par : Dorothée Duchemin – Edité par Emmanuel Ducreuzet

Contre le froid, la technique de l’oignon
Lire la suite
Que signifie être en bonne santé sexuelle ?
Lire la suite
L’apnée du sommeil augmenterait le risque de dégradation de la santé mentale
Lire la suite
Risque de récidive après un syndrome coronaire aigu : bientôt un traitement efficace ?
Lire la suite
Aliments transformés : les conservateurs associés à un risque accru de cancer et de diabète de type 2
Lire la suite
Alzheimer : des chercheurs parviennent à inverser la maladie (chez la souris)
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Assistance médicale à la procréation : qu’est-ce que la technologie time-lapse ?

SUIVANTE

Infertilité : c’est aussi une affaire d’hommes

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils