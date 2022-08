Fumer, encore plus nocif pour le cœur qu’on ne le pensait

Selon une étude présentée au Congrès de la Société européenne de Cardiologie, les fumeurs auraient un cœur « plus faible » que les non-fumeurs. Et plus ces personnes fumaient, plus leur fonction cardiaque se détériorait. Une bonne nouvelle dans tout ça ? Cette situation serait réversible en stoppant le tabac !

Il est bien connu que le tabagisme provoque l’obstruction des artères, entraînant des maladies coronariennes et des accidents vasculaires cérébraux. Si cet impact du tabac sur le cœur est bien établi, des scientifiques danois se sont intéressés à un aspect moins documenté : les changements dans la structure et la fonction cardiaque chez les fumeurs sans maladie cardiovasculaire.

Pour cela, ils ont donc soumis près de 4 000 participants à un questionnaire concernant leur statut tabagique. Puis ils les ont soumis à une échographie du cœur, appelée échocardiographie, qui fournit des informations sur sa structure et son bon fonctionnement.

Il ressort que, comparés aux personnes n’ayant jamais fumé, les fumeurs actuels avaient un cœur plus gros, plus faible et plus lourd. « Cela signifie que les fumeurs ont un plus petit volume de sang dans la cavité cardiaque gauche et moins de puissance pour le pomper vers le reste du corps. » Ce qui veut dire que l’organisme ne reçoit pas l’oxygène et les nutriments dont il a besoin pour fonctionner normalement. Et « plus vous fumez, plus votre fonction cardiaque se détériore. »

« Notre étude indique que fumer endommage non seulement les vaisseaux sanguins, mais nuit également directement au cœur », conclut la chercheuse. « La bonne nouvelle est que certains des dommages sont réversibles en abandonnant (le tabac ndlr). » Il n’est donc jamais trop tard pour arrêter.