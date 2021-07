Glace, crème glacée, sorbet : quelle différence ?

L’été, la consommation de cornets et autres batônnets explose. Mais, entre les glaces, les crèmes glacées et les sorbets, lesquels privilégier pour garder la ligne ? Et quelles erreurs vaut-il mieux éviter ?

L’appellation « glaces » recouvre en fait une multitude de produits. Les glaces en elles-mêmes, mais aussi les sorbets ou encore les crèmes glacées.

Le sorbet

Les sorbets sont souvent considérés comme les alliés de notre ligne. Et c’est vrai qu’ils ne contiennent pas de matières grasses. Cela signifie-t-il que l’on peut en déguster à volonté ? Pas si sûr. Car les sorbets sont un mélange d’eau potable, de fruits (au moins 25%)… mais aussi de sucres. Ils peuvent même se montrer assez caloriques, avec environ 95 à 100 kcal pour 2 boules. Si vous le pouvez, privilégiez les préparations maison. En effet les produits du commerce font la part belle aux épaississants, gélifiants et autres colorants. Pour vous aider, suivez notre recette de sorbet à la mangue.

La crème glacée

L’appellation « crème » signifie à elle seule que vous n’aurez pas à faire à un produit léger. Elle doit en effet contenir au moins 7% de matières grasses laitières. Ce sont ces corps gras qui donnent à la glace son onctuosité. Les produits vendus dans le commerce contiennent pour leur part des épaississants des liants et autres gélifiants pour leur donner plus de tenue. Gros avantage donc, elles sont très gourmandes et variées en parfums. Gros inconvénients en revanche: elles sont très caloriques. A consommer avec modération donc.

La glace

La dénomination « glace » renferme quant à elle plusieurs réalités. Et pour cause, c’est un mélange pasteurisé de lait et/ou d’ingrédients à base d’œufs et/ou d’ingrédients d’origine végétale et/ou de gélatine et de sucre, aromatisé aux fruits.

Ainsi, il est possible de trouver, sur le marché, des glaces au lait (au moins 6% d’extrait sec dégraissé du lait dans la glace) ou bien encore des glaces aux œufs (au moins 7% de jaune d’œuf mis en œuvre lors de l’élaboration de la glace). La plupart sont riches en sucres, mais aussi en calcium et en protéines. Sans en abuser, vous pouvez tout de même vous faire un petit plaisir de temps en temps.

Quid des glaces « allégées » ? Oui, cela existe. Elles sont appauvries en sucre et en matière grasse. Et elles permettent désormais aux gourmands attentifs à leur poids de « s’autoriser » quelques boules de temps à autre.