Grippe : il est encore temps de se faire vacciner

La campagne de vaccination antigrippale se poursuit jusqu’au 31 janvier. Si aujourd’hui l’épidémie de grippe n’a pas encore frappé l’Hexagone, elle pourrait se déclarer tardivement aux mois de février/mars. Les précédentes épidémies nous le rappellent. Il est donc encore temps de se faire vacciner.

La durée et la sévérité de l’épidémie de grippe saisonnière restent des paramètres difficilement identifiables. De même il est compliqué d’anticiper son apparition. Santé publique France indique que « l’épidémie survient chaque année, généralement entre les mois de novembre et avril. Elle dure en moyenne 10 à 11 semaines ». Chaque année entre 2 à 6 millions de personnes sont infectées en France. Et sur les 10 000 décès en moyenne survenant chaque année, 90% concernent les plus de 65 ans.

Les plus âgés particulièrement à risque. C’est dire l’importance pour les plus âgés de se protéger contre la grippe saisonnière. « Les études épidémiologiques montrent clairement que l’âge et les maladies chroniques sont des facteurs aggravant de la grippe », explique le Dr Jacques Gaillat, infectiologue au Centre hospitalier d’Annecy-Genevois. « La grande majorité des décès, des hospitalisations et des admissions en soins intensifs surviennent après 65 ans. »

Les raisons en sont multiples. « L’immunosénescence, autrement dit la moins bonne capacité de défense du système immunitaire qui décline avec l’âge se traduit par une plus grande sensibilité aux infections. D’autres patients sont aussi plus à risque de complications liées à la grippe : les personnes, quel que soit l’âge, atteintes de cardiopathie chronique, pathologies respiratoires chronique, insuffisance rénale, diabète, dénutrition, cancers… Ces pathologies sont en elles-mêmes des facteurs aggravants de la grippe. Mais cette dernière peut aussi décompenser ces pathologies. La grippe peut enfin déclencher la survenue de maladies cardiovasculaires sous-jacentes sous forme d’infarctus du myocarde ou d’AVC survenant dans les jours suivant l’épisode de grippe. »

En France, il n’y a pas encore de signal d’épidémie saisonnière de grippe. « On peut donc toujours se faire vacciner. Rappelons que les recommandations sont de se faire vacciner cette année de façon plus pressante pour éviter la survenue de deux épidémies en même temps », précise le Dr Gaillat.

Quid de la co-vaccination Covid et grippe ? « Un intervalle minimal de 14 jours est recommandé entre un vaccin contre le Sars-CoV-2 et un autre vaccin. Cependant, si les vaccins Covid-19 sont administrés par inadvertance dans les 14 jours suivant l’administration d’un autre vaccin, il n’est pas nécessaire de faire de dose supplémentaire pour l’un ou l’autre vaccin par rapport au schéma prévu. »

Se protéger contre la grippe, c’est aussi préserver notre système hospitalier particulièrement éprouvé par près d’une année de gestion de la Covid-19. Si vous avez la moindre question, parlez-en à votre médecin, mais également à votre pharmacien, lequel est désormais habilité à vous immuniser contre la grippe, votre infirmière, votre sage-femme.

Des épidémies tardives

Les épidémies grippales sont imprévisibles : elles peuvent débuter précocement dans la saison hivernale ou tardivement. En 2015-2016, par exemple, elle a débuté la dernière semaine de janvier et s’est terminée début mars. Enfin notons que la période épidémique (nombre de cas défini pour une saison/100 000 habitants) est précédée et suivie d’une activité grippale intense au cours de laquelle de nombreux individus sont contaminés.