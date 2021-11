Harcèlement scolaire : redoubler, un facteur de risque

Le fait de redoubler une classe peut entraîner du harcèlement scolaire. En tout cas, il expose à un sur-risque pour les adolescents vis- à- vis de ce fléau du monde de l’école, . C’est le constate d’une équipe chinoise. Une élément de contexte qui pourrait permettre d’améliorer la prévention alors que se déroule comme chaque année en France, la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire ce 18 novembre.

Redoubler une classe a pour but de permettre à l’élève en difficulté scolaire de rattraper les apprentissages non acquis. Mais le fait de répéter le même niveau peut-il avoir des conséquences sur le bien-être de l’adolescent ? Selon l’équipe de Xiayun Zuo de la Fudan University en Chine, refaire une année exposerait à un risque augmenté de subir du harcèlement scolaire. C’est leur constat pour des élèves âgés de 15-16 ans, c’est-à-dire en classes de seconde ou de première en France.

Pour le déterminer, ils ont examiné l’association entre le redoublement de classe et le fait d’être victime de harcèlement auprès de plus 465 000 élèves de ces âges dans 74 pays. Parmi eux, 12,25% avaient redoublé et 30,32% avaient rapporté avoir été victimes de harcèlement au moins une fois par mois durant l’année écoulée.

L’évaluation de ces données a révélé que ceux ayant redoublé avaient 1,5 fois plus de risque d’être victimes de harcèlement que les autres élèves. Chez les garçons comme chez les filles. Cela dit, comparées aux garçons victimes de harcèlement, les filles étaient plus exposées en particulier aux moqueries, aux menaces, au racket et à la violence physique.

Ces observations pourraient aider les équipes pédagogiques et les autorités à mettre en place des mesures de prévention du harcèlement scolaire plus efficaces.