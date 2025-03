Hausse inquiétante des cas de tuberculose infantile en Europe

Une augmentation préoccupante de 10 % des cas de tuberculose chez les enfants européens a été constatée en 2023, révèle un rapport conjoint du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et de l'OMS Europe publié ce 24 mars, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maladie.

La tuberculose est une infection bactérienne causée par le bacille de Koch (Mycobacterium tuberculosis). Elle touche principalement les poumons et se caractérise par une toux chronique avec crachats (parfois sanglants), des douleurs thoraciques et une fièvre persistante accompagnée de sueurs nocturnes. Hautement contagieuse, une personne infectée non traitée peut contaminer entre 10 et 15 personnes en l’espace d’une année.

Le rapport 2025 sur la surveillance de la tuberculose met en lumière une situation préoccupante. En 2023, plus de 172 000 nouveaux cas ou rechutes de tuberculose ont été signalés dans la région européenne de l’OMS (qui couvre l’Europe et plusieurs pays d’Asie centrale). Dans l’Union européenne et l’Espace économique européen (UE et EEE), près de 37 000 personnes ont été diagnostiquées, en hausse par rapport aux 35 000 de l’année précédente.

Les enfants de moins de 15 ans représentent désormais 4,3 % des nouveaux cas de tuberculose dans la région européenne. Cette hausse marque la troisième année consécutive d’augmentation.

Résistance

Particulièrement inquiétant : pour un enfant sur cinq atteint de tuberculose dans l’UE/EEE, on ignore si le traitement a été mené à terme, ce qui pourrait favoriser l’émergence de souches résistantes aux médicaments.

« Alors qu’il ne reste que cinq ans pour atteindre nos objectifs de 2030, il est essentiel que l’Europe renouvelle ses efforts en matière de prévention et de traitement rapide et efficace. Avec l’augmentation de la tuberculose pharmacorésistante, le coût de l’inaction d’aujourd’hui sera payé par nous tous demain », a déclaré le Dr Pamela Rendi-Wagner, Directrice de l’ECDC.

Des taux de réussite de traitement insuffisants

Le taux de réussite du traitement dans la région européenne n’atteint que 75,5 % pour les cas de tuberculose ordinaire, bien loin de l’objectif de 90 % fixé par l’OMS. Ce taux est encore plus bas dans l’UE/EEE (67,9 %).

Plus alarmant encore, le taux de réussite du traitement pour la tuberculose multirésistante n’est que de 59,7 % dans la région européenne, et tombe à 56,3 % dans l’UE/EEE, mettant en évidence les difficultés persistantes dans la prise en charge des souches résistantes.

Un appel à l’action

Pour atteindre l’objectif d’élimination de la tuberculose d’ici 2030, l’ECDC et l’OMS appellent à intensifier les efforts de dépistage, à élargir l’accès aux traitements oraux plus courts, et à renforcer la prévention pour les personnes à risque.

Malgré les défis, les deux organismes soulignent qu’il n’y a jamais eu autant d’outils disponibles pour lutter contre la maladie : nouveaux tests diagnostiques, traitements innovants et vaccins en développement. Si les pays collaborent efficacement et partagent leurs données de manière transparente, l’élimination de la tuberculose reste un objectif atteignable.

« Mettre fin à la tuberculose n’est pas un rêve. C’est un choix, souligne le Dr Hans Henri P. Kluge, directeur régional de l’OMS pour l’Europe. Nous avons les outils, grâce aux nouveaux traitements, aux avancées technologiques et à l’innovation. »

A noter : En 2023, la France a observé une augmentation de 16,7 % de l’incidence de la tuberculose par rapport à l’année précédente, avec un taux de déclaration de 7,1 cas pour 100 000 habitants, soit un total de 4 866 cas déclarés. Il s’agit de la première hausse depuis la pandémie de COVID-19, qui avait entraîné une diminution des cas de tuberculose en 2020.