Herbes aromatiques : donnez de la saveur à vos plats

Basilic, ciboulette, menthe… Les fines herbes ou herbes aromatiques se marient parfaitement avec de nombreux plats. Même si pour bon nombre d’entre elles, la saison est quelque peu passée, vous en trouverez peut être par chance sur certains étals. Ou peut-être en avez-vous congelé. Histoire de profiter de leurs multiples vertus santé, même en hiver. .

Les herbes aromatiques sont des ingrédients-clés d’une cuisine à la fois saine, goûteuse et… économique.

– Le basilic. Riche en en calcium, en phosphore, en vitamines A et C, l’herbe royale – du Grec basileus qui désigne le roi – apportera des airs de belle saison à vos sauces tomates, à vos plats de pâtes si vous le coupez en lanières ou le cuisinez en un délicieux pesto ;

– La ciboulette. La famille de la ciboulette – les alliacées – se compose de membres aussi illustres que l’ail ou l’oignon. Plus douce que ses cousins, la ciboulette se fait plus discrète dans un plat. Elle ne s’accapare pas toutes les saveurs. Ses notes délicates trouveront une place de choix dans une omelette ou même une soupe. Finement hachée, elle herbe accompagnera à merveille vos salades, vos poissons, ou simplement des pommes-de- terre passées au four ;

– La menthe. C’est l’orient dans l’assiette ! Rafraîchissante, vous pourrez l’accommoder de bien des façons. Pour cuisiner, sa forme fraîche est bien évidemment la plus appréciable. Ses arômes entreront dans la composition de sauces au yaourt, mais aussi dans les salades –pensez au taboulé – avec des pommes de terre nouvelles ou encore dans une purée… de petits pois ;

– Le persil. Saviez-vous que le persil présente un taux record de vitamine C ? Qui plus est, vous en trouverez facilement, que ce soit en barquettes ou en bouquet. Pour profiter au maximum de ses bienfaits et de son goût, vous pouvez le parsemer généreusement dans vos salades, vos soupes, vos ragoûts, vos sauces ou encore dans des pommes de terre sautées. Un conseil, n’ajoutez le persil qu’en fin de cuisson. Il ne perdra pas toutes ses saveurs.

Il ne s’agit là que de la partie émergée du potager. Bon nombre d’herbes aromatiques viendront accompagner ainsi vos plats. L’estragon par exemple est l’ingrédient principal de la sauce béarnaise. L’origan parfumera merveilleusement vos pizzas. Le romarin sera utilisé notamment par infusion dans les ragoûts, les civets, les soupes et les sauces.

N’oubliez pas enfin que toutes ces herbes, par leurs saveurs et leurs parfums, sauront parfaitement se substituer au sel. C’est bon à savoir, non ?