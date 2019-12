Hypertension : des fêtes pleines d’arômes

Le soir du réveillon approche avec son lot de mets appétissants et copieux. C’est la fête mais… il y a un mais. Un de vos invités souffre d’hypertension. Comment faire ? Voici quelques conseils pour vous guider.

Faut-il lui préparer des plats spéciaux, comment respecter son régime sans le punir ? Ne vous mettez pas martel en tête. Un régime peu salé voire sans sel, ce n’est pas nécessairement fade. L’hypertension n’est pas incompatible avec les délices de la table, ni surtout avec l’esprit de fête.

Faites le plein d’épices et d’aromates. Ils seront autant d’alliés du goût – et de votre santé – dans la préparation du menu de Noël. Ils vous permettront surtout de servir à toute la famille un menu à la fois festif, exotique et même… « docteur-compatible ».

L’apéritif. Vous trinquerez sans doute volontiers avec une coupe de champagne ou de mousseux. Votre invité n’aura pas à s’en priver, mais avec modération naturellement ! Et en guise d’en-cas à grignoter, vous pouvez disposer de fines lamelles de concombre, de carottes et autres crudités sur un joli plat. Accompagnées d’une sauce au yaourt assaisonnée avec du citron ou un coulis de tomates, elles prendront un air de fête. Equeutez une vingtaine de champignons de Paris et remplissez le chapeau avec du fromage frais. Vous apprécierez les compliments de vos invités.

En entrée, une demi-douzaine d’huîtres est tout à fait compatible avec un régime sans sel. Après tout, c’est la fête. Il suffit de vider la première eau lors de l’ouverture. Certes, les huîtres produiront à nouveau de l’eau avant dégustation. Mais cette deuxième eau sera nettement moins salée. Pour ceux qui n’aiment pas les huîtres, une salade exotique à base d’agrumes et de crevettes, relevée avec du gingembre frais râpé, fera grande impression. En outre, elle laissera de la place dans les estomacs pour la suite.

Le plat de résistance. Que vous optiez pour une viande rouge ou un poisson, les épices et condiments seront vos plus précieux alliés. Gingembre, cannelle, clous de girofle ou estragon, thym, ail ou encore citronnelle… le choix est vaste et un monde s’ouvre à vous. Ces racines et autres herbes aromatiques feront merveille pour donner du piquant ou adoucir vos préparations. C’est selon.

Vous aurez ainsi, d’autant moins besoin de recourir au sel comme exhausteur de goût. Et c’est tant mieux pour tout le monde. Au-delà des 6 grammes par jour que l’Organisation mondiale de la Santé estime recommandables, sa consommation augmente en effet le risque d’hypertension artérielle et d’autres maladies cardiovasculaires. Et c’est valable pour tous, même les bien-portants. Mieux vaut donc prévenir que guérir. Dès à présent, optez pour d’autres solutions. Et comme 80% de notre consommation de sel provient de plats industrialisés, préférez le ‘fait maison’.

Voici venu le plus délicieux moment du repas : le dessert. Faites plaisir à tous vos invités. Petits et grands apprécieront vos pâtisseries préparées avec amour. Que vous choisissiez des fruits de saison ou exotiques, les épices une fois encore, se marieront avec tous ces ingrédients pour réaliser mousses, gâteaux et autres flans. Soyez certains que vos recettes ne manqueront pas de piment !