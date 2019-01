Qui dit tabac dit nicotine. Et de nombreux fumeurs accordent à cette substance les méfaits de la cigarette. Des chercheurs britanniques rappellent qu’elle n’est en rien responsable du cancer.

« A long terme, le tabac tue plus de la moitié des fumeurs », rappelle le Dr Leonie Brose, de l’Institut de psychiatrie, psychologie et neurosciences du King’s College London. « Mais très peu de gens savent que la nicotine n’est pas la cause directe des maladies et décès liés au tabac. »

Pour étayer ses dires, la chercheuse a interrogé plus de 1 700 fumeurs et ex-fumeurs afin d’évaluer leurs connaissances et leur ressenti concernant la nicotine, la cigarette électronique et les produits de sevrage tabagique.

La nicotine n’est pas cancérogène

Résultat près de 4 personnes sur 10 pensent que la nicotine est la principale cause de cancer provoqué par le tabagisme. En fait, la nicotine n’est pas cancérogène. Elle agit directement sur le système nerveux et provoque une dépendance. Rappelons que la fumée de cigarette recèle jusqu’à 4 000 composés chimiques, dont au moins 50 (comme le goudron) sont eux responsables du cancer.

Cette idée fausse concernant la nicotine conduit ainsi certains fumeurs à ne pas se tourner vers les méthodes de sevrage. En effet, 22% des interrogés considèrent que la cigarette électronique est aussi nocive que la cigarette classique et 4% pensent qu’elle est plus dangereuse. Du côté des substituts de type « patch », seuls 63,4% estiment que leur usage est moins dangereux que le fait de fumer.

Pour le Dr Brose, il est important de « corriger les idées fausses concernant la nicotine pour aider les fumeurs à adopter des méthodes les moins nocives d’administration de cette substance ».