Substituts de viande : vraiment bons pour la santé ?

Tofu, seitan ou encore steaks végétaux. Les alternatives à la viande se sont multipliées dans les rayons. Mais sont-elles réellement meilleures pour la santé ? Et tous les substituts se valent-ils ? Décryptage.

Réduire sa consommation de viande, notamment rouge et transformée, est recommandé par le Programme national nutrition santé (PNNS). Cela permet de diminuer les apports en graisses saturées, de réduire le risque de maladies cardiovasculaires, de certains cancers, et aussi d’agir en faveur de l’environnement.

Mais remplacer la viande ne veut pas dire perdre en qualité nutritionnelle. Pour cela, il est possible de se tourner vers des substituts « traditionnels » : tofu, tempeh, seitan. Ces aliments, utilisés depuis des siècles en Asie, sont peu transformés et riches en protéines. Ils sont nutritifs, sains et adaptés à une alimentation équilibrée.

En revanche, d’autres substituts plus industriels, comme les steaks végétaux ultra-transformés, s’en sortent moins bien. Pour imiter l’apparence et le goût de la viande, les industriels utilisent en effet des protéines texturées (soja, pois) mais leurs produits sont souvent riches en sel, sucres et additifs, avec une valeur nutritionnelle variable.

Les bons réflexes pour bien choisir

Afin d’éviter les écueils, lisez les étiquettes avec attention. Vous saurez ainsi privilégier les produits avec le moins d’additifs artificiels. Limitez les steaks ultra-transformés avec arômes, colorants, stabilisants et les produits avec plus de 1,5 g de sel pour 100 g ou contenant du sucre ajouté.

L’idéal est de préparer vous-même vos propres alternatives à la viande. Ainsi, vous pouvez préparer des galettes maison à base de lentilles, pois chiches, champignons, flocons d’avoine ou quinoa. Économiques, saines et délicieuses, vous pouvez les personnaliser en ajoutant des herbes, épices et légumes pour un maximum de goût et de nutriments.