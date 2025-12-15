Il vomit au Sénat : qu’est-ce que le « syndrome de Gilbert » dont souffre Pierre Ouzoulias

Un événement inhabituel s'est produit mercredi 10 décembre au Sénat, lorsque le vice-président Pierre Ouzoulias (PCF) a été pris de vomissements en pleine séance alors qu'il s'exprimait à la tribune. À la suite de cet incident - qui a entraîné une suspension de séance - le sénateur a révélé souffrir du syndrome de Gilbert, une maladie hépatique rare.

Le syndrome de Gilbert touche environ 5 à 10 % de la population mondiale, avec une prévalence plus élevée chez les hommes. Cette affection hépatique se caractérise par un problème dans le traitement de la bilirubine, cette substance brun-jaune présente dans la bile et produite naturellement lors de la dégradation de l’hémoglobine dans la moelle osseuse, la rate et d’autres organes.

Chez les personnes atteintes, le foie ne produit qu’environ 30 % des enzymes nécessaires pour éliminer correctement la bilirubine.

Des symptômes variés, souvent déclenchés par le stress

Environ un tiers des personnes atteintes du syndrome de Gilbert ne présentent aucun symptôme et découvrent leur maladie lors d’analyses sanguines effectuées pour d’autres raisons.

Le signe le plus fréquent est la jaunisse, due à l’élévation du taux de bilirubine dans le sang, qui peut jaunir la peau et le blanc des yeux sans pour autant être dangereuse.

D’autres symptômes peuvent occasionnellement apparaître :

une urine foncée ou des selles décolorées ;

des vertiges ;

des troubles gastro-intestinaux (douleurs abdominales, diarrhée, nausées) ;

une fatigue ;

des symptômes grippaux (fièvre, frissons) ;

une perte d’appétit.

Comme l’explique le sénateur Ouzoulias dans un communiqué daté du 11 décembre, ces symptômes peuvent être déclenchés ou aggravés par plusieurs facteurs, comme une fatigue importante, un stress intense, une déshydratation…

Suite aux images diffusées par le média Frontières et par BFMTV, je publie ce communiqué. Je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui m’ont témoigné leur soutien ces dernières heures. pic.twitter.com/m0PYPD01YH — Pierre Ouzoulias (@OuzouliasP) December 11, 2025

Pas de traitement spécifique

Le syndrome de Gilbert ne nécessite généralement pas de traitement spécifique. La gestion de la maladie repose essentiellement sur l’évitement des facteurs déclencheurs et l’adoption d’un mode de vie sain.