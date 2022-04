Pâques : le chocolat, bon pour les petits et les grands

Les fêtes de Pâques riment nécessairement avec un aliment de choix : le chocolat ! Cette douceur qui plaît à tous, petits et grands, est certes une friandise avant tout, mais elle est aussi un aliment santé.

Qui amène les œufs à vos enfants le jour de Pâques : le lapin ou les cloches ? Quoi qu’il en soit, les friandises qu’ils trouveront dans le jardin ou sous le canapé seront bien en chocolat ! Et c’est une excellente nouvelle car il est très bon pour la santé. Surtout s’il est noir.

Avec 480 kcal pour 100g, le chocolat noir est le moins calorique de tous car il contient deux fois plus de cacao que le chocolat au lait : 50%, au lieu de 25%. Outre le cacao en effet, tous les chocolats sont également constitués de beurre de cacao, de lait, de beurre et de sucre. Et ils sont d’autant plus caloriques qu’ils s’éloignent du noir : le chocolat au lait apporte ainsi 540 kcal pour 100g. Quant au chocolat « blanc », c’est évidemment le plus riche : 560 calories aux 100 grammes, et même pratiquement 580 lorsque s’y ajoutent des noisettes !

En fin gourmet, vous allez donc privilégier le chocolat noir. Vous profiterez au mieux de ses apports en magnésium, en fibres et en polyphénols. Ces antioxydants désormais bien connus confèrent en effet au chocolat ses vertus cardiovasculaires. Ils protégeraient des risques d’infarctus du myocarde ou d’accident vasculaire cérébral (AVC). Avec modération, toujours…

Le chocolat contient également de la théobromine – dont les effets sont essentiellement diurétiques – et un brin de caféine. Enfin, croquer quelques carrés quotidiens permettrait de sécréter des endorphines, des hormones du bien-être. Alors laissez donc vos enfants déguster les traditionnelles cocottes sans culpabilité, mais avec modération tout de même. Et faites-vous plaisir également en les accompagnant dans cet accès de gourmandise saisonnier.

A noter: si vous entendez dire que le chocolat favorise la survenue de crises de migraine, sachez que… c’est vrai. Comme le vin blanc en effet, il renferme de la tyramine. Lors de consommation excessive, celle-ci peut provoquer des maux de tête, de sorte qu’il n’est pas inutile d’être vigilant si vous être prédisposé à ces derniers…