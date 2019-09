Avec l’arrivée de l’automne, nombreux sont ceux qui vont investir les forêts pour y ramasser des châtaignes. Malheureusement, la ressemblance de ces dernières avec le marron d’Inde est source de confusion… et de possibles intoxications !

« Les confusions de marrons d’Inde, qui poussent et tombent du marronnier, avec des châtaignes que l’on ramasse du châtaignier, sont fréquentes », rappellent l’Agence nationale de Sécurité sanitaire (Anses). Laquelle délivre quelques conseils précieux pour ne pas s’y tromper. En effet, la consommation de marrons d’Inde est source de possibles intoxications. Elle peut ainsi entraîner des troubles digestifs tels que des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, ou des irritations de la gorge…

Mais pourquoi une telle confusion ? En raison d’expressions pouvant induire en erreur. Si l’on parle facilement de « marrons glacés », ou encore de « crème de marrons », il s’agit en fait d’une variété de grosses châtaignes consommables.

Alors, comment faire la différence ?

Observez tout d’abord la capsule qui renferme chaque produit. Celle des châtaignes, appelée « bogue », est brune, hérissée de nombreux et longs piquants, et contient 2 à 3 châtaignes à la fois, plutôt petites, aplaties et triangulaires. Celle des marrons d’Inde est quant à elle épaisse, verte, pourvue de petits pics espacés et courts, et contient généralement un seul marron, plus gros et arrondi.

Soyez ensuite attentif à l’endroit où sont implantés les arbres. Les marronniers se situent dans les villes, les parcs, les allées et les cours d’école… tandis que les châtaigniers se trouvent dans les forêts ou les vergers.

A noter : En cas de signes d’intoxication (troubles digestifs…), appelez un centre antipoison, le 15 ou consultez un médecin.