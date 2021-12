Iron-Man, Spiderman, Hulk… Les super-héros sont-ils en bonne santé ?

A force de se concentrer sur le sauvetage du monde, les super-héros prennent-ils soin de leur santé ? Voilà une question très sérieuse que se sont posé des chercheurs de l’Université du Queensland, en Australie.

C’est une tradition : l’édition de Noël du British Medical Journal (BMJ) se fait l’écho d’études pour le moins surprenantes. Dans le cas présent, des chercheurs australiens se sont intéressé à la santé des super-héros Marvel. Plus précisément, ils ont passé à la loupe leur quotidien et ont tenté de déterminer la façon dont chacun va vieillir.

Pour cette difficile tâche, les scientifiques ont dû visionner 24 films Marvel sortis entre 2008 (Iron Man) et 2021 (Black Widow). Premier constat : bonne nouvelle, tous ces héros et héroïnes pratiquent une activité physique régulière (en même temps, il faut bien se bouger un peu pour sauver le monde). Par ailleurs, ils entretiennent de nombreuses relations sociales. Sport et vie sociale, deux critères associés à un risque réduit de démence.

Ils font également preuve d’optimisme et de résilience, qui sont associés à un vieillissement en bonne santé. Et à l’exception de Thor et d’Iron Man, nos super-héros ne boivent pas beaucoup et ne fument pas.

Certains comportements à risque

Mais le courage ne semble pas de tout repos. Sur le plan collectif, nos braves sont exposés régulièrement à de fortes nuisances sonores, à la pollution de l’air, sans compter les blessures et autres traumatismes crâniens. Sur le plan individuel, chacun semble sujet à des comportements néfastes. Les colères répétées de Hulk et son indice de masse corporelle élevé l’exposent à de nombreuses maladies chroniques. L’enfance traumatisante de Black Widow augmente son risque de maladies physiques et mentales.

Quant au jeune Peter Parker, alias Spiderman, sa force et son agilité devraient réduire son risque de chutes en vieillissant. En revanche « ses combats nocturnes signifient qu’il est peu probable qu’il dorme les 8 à 10 heures recommandées pour les adolescents de son âge, ce qui peut conduire à l’obésité, une santé mentale plus faible et des taux plus élevés de blessures non intentionnelles. »

Les auteurs avancent ainsi qu’au lieu de « se concentrer sur des questions telles que le maintien de la sécurité dans l’univers ou le développement de technologies facilitant les voyages dans l’espace, les héros Marvel pourraient s’intéresser à la résolution de défis tels que la manière de fournir des soins et des services sociaux de haute qualité à des populations vieillissantes »… Certes, mais les films risquent d’être beaucoup moins palpitants…