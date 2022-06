Jus d’orange frais : pourquoi il ne faut pas en abuser ?

Commencer la journée avec un jus d’orange frais est la garantie d’un petit déjeuner réussi. Pourtant, même s’il s’agit d’un fruit frais, le fait de le presser peut impacter votre santé. On fait le point avec Florence Foucaut, diététicienne nutritionniste à Paris.

Pour bon nombre d’entre nous, presser une orange chaque matin est le premier geste « santé » de la journée. Permettant ainsi de faire le plein de vitamine C. Sur ce point, pas d’erreur car comme nous l’explique Florence Foucaut, « la teneur en vitamine C de l’orange est 53 mg aux 100g ». Soit la moitié de nos besoins quotidiens.

Petit « souci ». Pour en profiter au maximum, vous devrez le consommer le plus rapidement possible, « la vitamine C étant très sensible à la lumière et à l’oxygène ».

Moins de fibres, plus de fructose

Cependant, comme le précise la diététicienne nutritionniste, boire un jus d’orange frais et manger un fruit entier, ça ne revient pas au même. En effet, « si vous pressez le fruit, vous allez perdre des fibres par rapport au fruit entier. Or les fibres jouent un rôle dans l’index glycémique ». Ces fibres diminuent l’absorption intestinale du sucre et permettent d’éviter les pics de glycémie. « Idéalement cette glycémie doit être la plus stable possible et sans pics. Car les pics glycémiques augmentent le travail du pancréas et sont délétères pour la santé. »

Par ailleurs, la texture modifie l’index glycémique (IG) : l’IG des jus sera toujours plus élevé que celui du fruit entier.

L’absence de fibres favorise également la concentration de fructose dans le jus. Or « une surconsommation de fructose entraîne des dyslipidémies, qui se traduisent par un taux élevé de triglycérides dans le sang ». Ouvrant potentiellement la porte à des problèmes cardiovasculaires. Par conséquent, même si boire un jus d’orange frais chaque matin participe à la consommation de 5 fruits et légumes par jour, mieux vaut ne pas en abuser. Préférez le fruit entier qui sera toujours plus rassasiant et riche en fibres.