La douleur chronique, un fléau qui touche 4 Français sur 10

Une étude, dévoilée ce 20 octobre par la Fondation Analgesia à l’occasion de la journée mondiale de la douleur, révèle une situation inquiétante : 42 % des adultes soit plus de 28 millions de personnes, souffrent, en France, de douleur chronique.

Les résultats du Baromètre Douleur 2025 de la Fondation de recherche sur la douleur Analgesia, révèle que plus de 28 millions d’adultes en France sont en souffrance ! Ainsi, 42 % sont concernés par les douleurs chroniques. Cette prévalence est en nette augmentation par rapport à 2008, avec une hausse de plus de 10 points. Parmi les personnes touchées :

36 % souffrent de douleurs musculosquelettiques ;

33 % de douleurs céphaliques ;

15 % de douleurs abdominales ;

12 % de douleurs neuropathiques.

Près de la moitié des personnes concernées rapportent des douleurs intenses (supérieures à 6 sur 10) et souffrent depuis plus de trois ans.

Un impact majeur sur la qualité de vie

Comme le souligne Audrey Aronica, patiente et présidente de l’AFVD (Association Francophone pour vaincre les douleurs), « vivre avec une douleur chronique, c’est avancer chaque jour avec un fardeau invisible. » Cette phrase illustre à quel point la douleur n’est pas qu’une simple gêne, elle affecte profondément la vie quotidienne des patients :

plus de 50 % des personnes touchées signalent des répercussions sur leur sommeil, leur mémoire et leur mobilité ;

la majorité souffre de fatigue et de symptômes anxieux ou dépressifs ;

36 % présentent un handicap fonctionnel modéré ou sévère au quotidien.

Les failles de la prise en charge

Les résultats soulignent l’insuffisance de la prise en charge pour une majorité des patients. Malgré la prescription fréquente de médicaments antalgiques (92 % des patients) et en particulier d’opioïdes (27 %), ils sont peu nombreux à voir leurs symptômes s’améliorer (moins de 1 patient sur 3).

Problème, alors que moins d’un tiers des patients a accès aux centres de la douleur et que 60 % sont suivis exclusivement par leur médecin traitant, 90 % décident d’avoir recours à l’automédication, parfois même avec des opioïdes (16 %).

« Ces nouveaux chiffres appellent à un plan d’action immédiat pour garantir un accès équitable aux soins et structurer un parcours de santé plus efficace sur l’ensemble du territoire national, compte-tenu de l’impact considérable de la douleur chronique sur la vie de millions de Français », affirme le Pr Nicolas Authier, président de la Fondation Analgesia.