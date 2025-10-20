La douleur chronique, un fléau qui touche 4 Français sur 10

Les résultats du Baromètre Douleur 2025 de la Fondation de recherche sur la douleur Analgesia, révèle que plus de 28 millions d’adultes en France sont en souffrance ! Ainsi, 42 % sont concernés par les douleurs chroniques. Cette prévalence est en nette augmentation par rapport à 2008, avec une hausse de plus de 10 points. Parmi les personnes touchées :
Près de la moitié des personnes concernées rapportent des douleurs intenses (supérieures à 6 sur 10) et souffrent depuis plus de trois ans.
Comme le souligne Audrey Aronica, patiente et présidente de l’AFVD (Association Francophone pour vaincre les douleurs), « vivre avec une douleur chronique, c’est avancer chaque jour avec un fardeau invisible. » Cette phrase illustre à quel point la douleur n’est pas qu’une simple gêne, elle affecte profondément la vie quotidienne des patients :
Les résultats soulignent l’insuffisance de la prise en charge pour une majorité des patients. Malgré la prescription fréquente de médicaments antalgiques (92 % des patients) et en particulier d’opioïdes (27 %), ils sont peu nombreux à voir leurs symptômes s’améliorer (moins de 1 patient sur 3).
Problème, alors que moins d’un tiers des patients a accès aux centres de la douleur et que 60 % sont suivis exclusivement par leur médecin traitant, 90 % décident d’avoir recours à l’automédication, parfois même avec des opioïdes (16 %).
« Ces nouveaux chiffres appellent à un plan d’action immédiat pour garantir un accès équitable aux soins et structurer un parcours de santé plus efficace sur l’ensemble du territoire national, compte-tenu de l’impact considérable de la douleur chronique sur la vie de millions de Français », affirme le Pr Nicolas Authier, président de la Fondation Analgesia.
Source : Fondation de recherche sur la douleur Analgesia – Observatoire français de la douleur et des antalgiques
Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet
