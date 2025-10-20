Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
32 933 articles

La douleur chronique, un fléau qui touche 4 Français sur 10

20 octobre 2025

Une étude, dévoilée ce 20 octobre par la Fondation Analgesia à l’occasion de la journée mondiale de la douleur, révèle une situation inquiétante : 42 % des adultes soit plus de 28 millions de personnes, souffrent, en France, de douleur chronique.

Les résultats du Baromètre Douleur 2025 de la Fondation de recherche sur la douleur Analgesia, révèle que plus de 28 millions d’adultes en France sont en souffrance ! Ainsi, 42 % sont concernés par les douleurs chroniques. Cette prévalence est en nette augmentation par rapport à 2008, avec une hausse de plus de 10 points. Parmi les personnes touchées :

  • 36 % souffrent de douleurs musculosquelettiques ;
  • 33 % de douleurs céphaliques ;
  • 15 % de douleurs abdominales ;
  • 12 % de douleurs neuropathiques.

Près de la moitié des personnes concernées rapportent des douleurs intenses (supérieures à 6 sur 10) et souffrent depuis plus de trois ans.

Un impact majeur sur la qualité de vie

Comme le souligne Audrey Aronica, patiente et présidente de l’AFVD (Association Francophone pour vaincre les douleurs), « vivre avec une douleur chronique, c’est avancer chaque jour avec un fardeau invisible. » Cette phrase illustre à quel point la douleur n’est pas qu’une simple gêne, elle affecte profondément la vie quotidienne des patients :

  • plus de 50 % des personnes touchées signalent des répercussions sur leur sommeil, leur mémoire et leur mobilité ;
  • la majorité souffre de fatigue et de symptômes anxieux ou dépressifs ;
  • 36 % présentent un handicap fonctionnel modéré ou sévère au quotidien.

Les failles de la prise en charge

Les résultats soulignent l’insuffisance de la prise en charge pour une majorité des patients. Malgré la prescription fréquente de médicaments antalgiques (92 % des patients) et en particulier d’opioïdes (27 %), ils sont peu nombreux à voir leurs symptômes s’améliorer (moins de 1 patient sur 3).

Problème, alors que moins d’un tiers des patients a accès aux centres de la douleur et que 60 % sont suivis exclusivement par leur médecin traitant, 90 % décident d’avoir recours à l’automédication, parfois même avec des opioïdes (16 %).

« Ces nouveaux chiffres appellent à un plan d’action immédiat pour garantir un accès équitable aux soins et structurer un parcours de santé plus efficace sur l’ensemble du territoire national, compte-tenu de l’impact considérable de la douleur chronique sur la vie de millions de Français », affirme le Pr Nicolas Authier, président de la Fondation Analgesia.

  • Source : Fondation de recherche sur la douleur Analgesia – Observatoire français de la douleur et des antalgiques

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

DMLA : une prothèse rétinienne pour retrouver la vue
Lire la suite
Contre la constipation, quels sont les aliments efficaces… et ceux qui ne marchent pas ?
Lire la suite
La douleur chronique, un fléau qui touche 4 Français sur 10
Lire la suite
Maladie de Charcot : une campagne nationale et un institut pour accélérer la recherche
Lire la suite
Les 5 pourquoi de la ménopause
Lire la suite
OndroM/shutterstock.com
Bébés prématurés : la voix de la maman favorise le développement cérébral
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Le Leem agit pour le bon usage du médicament

SUIVANTE

Désir de grossesse : peut-on anticiper la conception ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils