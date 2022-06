La pollution sonore perturbe le travail scolaire

Pour étudier efficacement, un environnement calme et silencieux est nécessaire. Or de nombreuses écoles situées dans les villes sont exposées à une pollution sonore importante. Une équipe espagnole a souhaité déterminer l’impact de ces bruits ambiants sur l’attention et la mémoire des élèves.

Pour mieux apprendre, rien ne vaut le silence. Cela dit, est-ce que le bruit de la circulation a vraiment un effet néfaste sur le travail des élèves à l’école ? C’est ce que se sont demandé Maria Foraster et Jordi Sunyer du Barcelona Institute for Global Health. Ils ont notamment souhaité évaluer l’impact de cette pollution sonore autour des écoles sur l’attention et la mémoire de travail, deux compétences indispensables pour apprendre, qui s’acquièrent durant l’enfance.

Pour ce faire, ils ont travaillé auprès de 2 680 enfants âgés de 7 à 10 ans et scolarisés dans 38 écoles de Barcelone en Espagne. Au cours des 12 mois de suivi, les participants ont complété plusieurs tests cognitifs évaluant ces compétences, et leur évolution dans le temps. Des mesures du bruit ambiant ont aussi été réalisées au cours de la même période autour de leurs écoles.

Résultat, plus le bruit était présent et élevé, plus la mémoire et l’attention des élèves étaient affectées. A titre d’exemple, les chercheurs notent qu’une hausse de 5 décibels du bruit extérieur à l’école ralentit le développement de la mémoire de travail de 11,4% par rapport à la moyenne. « Notre étude suggère donc que des stimuli extérieurs indésirables comme le bruit peuvent affecter fortement le processus d’acquisition de compétences cognitives durant l’enfance », concluent les scientifiques. Une raison de plus pour réduire la circulation dans les villes ?