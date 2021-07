La prune, un fruit qui compte en été

Reine-claude, quetsche ou mirabelle… Les prunes vous offrent l’embarras du choix. Crues, cuites, en tarte, en gâteau, en confiture, en compote ou en accompagnement de viandes… Profitez de la saison de ce petit fruit sucré et désaltérant.

La reine des prunes (c’est le cas de le dire) se nomme Claude ! C’est du moins la plus connue. Baptisée ainsi en l’honneur de la première épouse de François 1er, elle représente à elle seule un tiers de la production française de prunes fraîches. Parfumées et sucrées, elles sont parfaites en confiture ou même natures.

Les mirabelles et les quetsches complètent la gamme. Même si les plus gourmands vous conseilleront de les manger le plus rapidement, elles se conservent quelques jours au réfrigérateur. Malgré sa saveur souvent bien sucrée, la prune reste un fruit modérément énergétique. Un goûter à base de prunes représente à peine 3% à 5% de l’apport quotidien conseillé pour un adulte. De quoi se régaler… sans culpabiliser !

En revanche la prune sait se faire pourvoyeuse de minéraux et d’oligo-éléments (notamment de potassium, de fer et de magnésium). Sa palette de vitamines, notamment celles du groupe B est tout aussi étendue. Enfin, sa richesse en eau (85%) favorise l’élimination rénale.

Mais ce qui donne à la prune sa réputation d’aliment Santé, ce sont ses fibres, idéales contre la paresse intestinale. La présence supplémentaire de sorbitol, substance qui stimule le fonctionnement de la vésicule biliaire aide, par voie de conséquence, à lutter contre la constipation.

Pour choisir vos fruits, tournez-vous vers les prunes non tachetées. Leur peau doit être tendre et légèrement parfumée. Trop dure, elle n’est pas encore mûre.

Sucrées… et salées

Côté cuisine, la prune se décline (presque) à l’infini…. Vous doutez de son attrait en plat principal ? Pour accompagner une viande blanche, il vous suffira de faire fondre du beurre dans une poêle et d’y faire revenir des reines-claudes dénoyautées et coupées en deux pour changer d’avis. Ajoutez-y un peu de menthe ciselée. Vous verrez, ce mariage, par exemple avec une volaille rôtie, sera des plus heureux.

Enfin, côté dessert, connaissez-vous le pâté aux prunes ? N’y voyez pas une préparation à base de viande ! Il s’agit en fait d’une spécialité pâtissière typiquement angevine. Dans un moule à tarte, étalez une pâte sablée sur laquelle vous disposerez en rond les prunes. N’en mettez pas au centre. Saupoudrer de sucre. Disposez quelques noisettes de beurre puis étalez dessus une seconde pâte. Faites un trou au milieu (environ le diamètre des prunes). Vous y placerez une cheminée réalisée à l’aide de papier sulfurisée. Voilà qui permettra de conserver l’humidité du fruit pendant la cuisson. Battez un jaune d’œuf avec un peu d’eau puis badigeonnez la pâte. Enfournez environ 45 minutes à thermostat 6. A découvrir !