L’activité physique : une alliée de poids contre le diabète

Elle constitue un des piliers de la prévention du diabète et fait partie intégrante de la prise en charge de cette maladie métabolique. Pour mettre en lumière les multiples bénéfices du sport, Sanofi a lancé au mois de juin un défi aux professionnels hospitaliers. Objectif : faire le plus de pas possibles. Eclairage.

L’activité physique, c’est tous les jours !

Pas besoin de se lancer dans un marathon ou des séances de musculation pour ressentir les premiers effets positifs de l’activité physique. L’important c’est d’éviter des périodes de sédentarité trop importantes. Pour cela, il suffit de saisir chaque occasion de se mettre en mouvement : se lever de sa chaise, parler au téléphone debout, monter et descendre les escaliers, marcher de manière active…

Pratiquer une activité physique régulière permet tout à la fois de diminuer la masse graisseuse, d’améliorer la sensibilité à l’insuline, de contrôler le diabète et donc d’alléger la pression thérapeutique médicamenteuse. Sans oublier les bénéfices sur le souffle, la santé mentale, la prévention des cancers et des maladies cardiovasculaires. Concrètement, il est recommandé de pratiquer 30 minutes d’activité physique dynamique chaque jour : marche, course à pied. En complément il peut être utile d’y ajouter deux fois par semaine des activités de renforcement musculaire, d’assouplissement et d’équilibre.

Relever le défi pour donner l’exemple

Dans le cadre de son partenariat avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Sanofi a décidé de mettre en place un défi autour de l’activité physique pour les professionnels hospitaliers.

Baptisé « Let’s move challenge », il a eu lieu entre le 17 et 24 juin dernier. Au total les personnels de 10 centres hospitaliers ont participé et devaient faire le plus de pas possibles. Près de de 500 personnes se sont lancées dans le défi totalisant 23 410 504 pas réalisés. Avec une moyenne de 77 230 pas par participant, le CHU de Grenoble (Isère) a remporté l’épreuve. L’AP-HM de Marseille (Bouches-du-Rhône) a quant à lui comptabilisé le plus grand nombre de participants : 198 inscrits.

La parole aux personnels hospitaliers

« Ce challenge a été une vraie réussite », explique le Pr Anne Dutour, endocrinologue à l’AP-HM. « En à peine trois jours, certains soignants avaient déjà parcouru plus de 50 000 pas. Chacun a trouvé ce qui lui plaisait, certains marchaient, d’autres faisaient de la corde à sauter. C’est important ce type d’actions pour inciter le personnel à faire du sport, cela améliore la qualité de vie au travail et cela permet de mieux faire comprendre l’intérêt de l’activité physique, ensuite, auprès des patients. »

Pour le Pr Dutour, le « Let’s move challenge », s’est avéré essentiel « pour convaincre le maximum de personnes des bienfaits de l’exercice physique. Et pour arriver à amener les patients à être moins sédentaires, il faut que tout le monde soit convaincu, afin de faire évoluer les mentalités dans le bon sens. Il faut amener les patients à trouver ce qu’ils ont envie de faire, qu’ils arrivent à l’intégrer dans leur emploi du temps, pour que petit à petit ils changent leur mode de vie. »

Selon le Dr Johanna Delageniere, du service diabétologie au CHU de Grenoble, « les équipes ont été très motivées. Cela a permis de démontrer que l’on peut faire facilement de l’activité physique, simplement en marchant ou en prenant les escaliers par exemple. C’est un message essentiel à faire passer auprès de nos patients pour les motiver. »