« Summer penis » : l’été agrandit-il vraiment les sexes masculins ?

07 août 2025

Le terme de « summer penis », ou « pénis d’été » en français, désigne la sensation de certains hommes d’avoir une verge légèrement plus grosse et gonflée pendant les périodes de fortes chaleurs. Ce phénomène attire l’attention sur les réseaux sociaux. Qu’en est-il ?

Il n’existe aucune étude scientifique publiée qui mesure directement la taille du pénis en fonction de la température ambiante comme le suggère le nouveau concept de « summer penis ». Ce dernier reste une observation informelle partagée notamment sur des forums et des réseaux sociaux. Cela étant, cette observation repose sur une réalité physiologique.

Vasoconstriction vs vasodilatation

En effet, tout comme le sexe masculin réagit à la vasoconstriction quand il fait froid, il réagit aussi à la vasodilatation. Ainsi, exposé au froid, tout homme constate la rétractation de son sexe en raison de la réduction du diamètre des vaisseaux sanguins pour limiter la perte de chaleur. Par temps chaud à l’inverse, les vaisseaux sanguins se dilatent pour aider à évacuer la chaleur. Cette dilatation favorise un meilleur afflux sanguin vers les tissus, y compris les corps caverneux du pénis, pouvant donner au sexe une apparence plus pleine et donc plus grande. Mais si ce phénomène est réel, il est limité et difficile à mesurer.

Il n’existe aucune étude scientifique rigoureuse démontrant une augmentation mesurable de la taille du pénis au repos en été. En revanche, la variation de la taille et de l’apparence d’un même pénis selon divers autres facteurs est bien documentée. Sa longueur au repos peut varier selon le stress ou l’anxiété, grâce à la contraction ou à la relaxation des fibres musculaires lisses. Et une récente érection peut aussi influencer l’apparence au repos.

En érection, il semblerait également que l’afflux sanguin soit plus optimal par temps chaud.

À ne pas confondre avec le summer penile syndrome

Ne mélangez pas « summer penis » et « summer penile syndrome », une véritable affection estivale, survenant principalement chez les enfants. Due à des morsures d’aoûtats ou des contacts avec des plantes allergènes, elle provoque rougeur, gonflement, démangeaisons et gêne urinaire.

Si vous notez un gonflement inhabituel, des douleurs, rougeurs ou démangeaisons, consultez rapidement un médecin.

  • Source : clevelandclinic.org

  • Ecrit par : Dominique Salomon – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

