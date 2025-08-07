Accueil » Médecine » Gynécologie / Andrologie » « C’était insupportable » : Venus Williams brise le silence sur les fibromes utérins
Dans une récente interview accordée au média américain TODAY, la championne de tennis Vénus Williams, aujourd’hui âgée de 45 ans, évoquait les douleurs ressenties durant ses règles : « les crampes menstruelles s’intensifiaient et les nausées empiraient ».
Malgré cette douleur, les médecins qualifiaient régulièrement ses symptômes de « normaux ». « C’est devenu trop insupportable, je ne pouvais plus le gérer », explique-t-elle.
Selon la championne, bien que sachant qu’elle présentait des fibromes utérins, les médecins n’ont jamais identifié leur taille, ni fait le lien avec ses douleurs intenses, ses nausées…
Les fibromes utérins sont des tumeurs bénignes qui se développent à partir du muscle de l’utérus. Cette affection touche fréquemment les femmes entre 30 et 50 ans et peut être influencée par des facteurs comme l’hérédité ou les niveaux d’œstrogènes.
Il existe trois types principaux de fibromes :
Entre 20 et 50 % des femmes atteintes de fibromes ne présentent aucun symptôme particulier. Cependant, lorsqu’ils sont présents, les symptômes peuvent inclure :
Dans le cas de Venus Williams, comme pour de nombreuses femmes, les symptômes peuvent être minimisés ou attribués à d’autres causes, retardant le diagnostic et la prise en charge.
Tous les fibromes ne doivent pas être traités. Seuls ceux qui provoquent des symptômes gênants doivent être pris en charge. Les options thérapeutiques incluent :
A noter : durant la même interview, Vénus Williams a déclaré souffrir d’une adénomyose, aussi appelée endométriose interne. Elle est caractérisée par la présence anormale de tissu endométrial au sein du myomètre, le muscle de l’utérus.
Source : ameli.fr - https://www.today.com/health/womens-health/venus-williams-fibroids-rcna216504
Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet
