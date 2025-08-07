« C’était insupportable » : Venus Williams brise le silence sur les fibromes utérins

Venus Williams, championne de tennis aux sept titres du Grand Chelem, a récemment évoqué un combat personnel qu'elle a mené loin des courts : des années de souffrance dues à des fibromes utérins dont les symptômes ont, selon elle, été constamment minimisés par le corps médical. De quoi s’agit-il ?

Dans une récente interview accordée au média américain TODAY, la championne de tennis Vénus Williams, aujourd’hui âgée de 45 ans, évoquait les douleurs ressenties durant ses règles : « les crampes menstruelles s’intensifiaient et les nausées empiraient ».

Malgré cette douleur, les médecins qualifiaient régulièrement ses symptômes de « normaux ». « C’est devenu trop insupportable, je ne pouvais plus le gérer », explique-t-elle.

Selon la championne, bien que sachant qu’elle présentait des fibromes utérins, les médecins n’ont jamais identifié leur taille, ni fait le lien avec ses douleurs intenses, ses nausées…

Comprendre les fibromes utérins

Les fibromes utérins sont des tumeurs bénignes qui se développent à partir du muscle de l’utérus. Cette affection touche fréquemment les femmes entre 30 et 50 ans et peut être influencée par des facteurs comme l’hérédité ou les niveaux d’œstrogènes.

Il existe trois types principaux de fibromes :

les fibromes sous-séreux, qui se développent à l’extérieur de l’utérus ;

les fibromes interstitiels ou intramuraux, qui se forment dans l’épaisseur du muscle utérin (les plus fréquents) ;

les fibromes sous-muqueux, plus rares, qui se développent dans la cavité utérine et peuvent provoquer d’importants troubles (saignements abondants, troubles de la fertilité, complications lors de la grossesse).

Des symptômes souvent non reconnus

Entre 20 et 50 % des femmes atteintes de fibromes ne présentent aucun symptôme particulier. Cependant, lorsqu’ils sont présents, les symptômes peuvent inclure :

des règles abondantes et prolongées ;

une sensation de pesanteur dans le bassin ;

des envies fréquentes d’uriner ;

une constipation ;

des douleurs lors des rapports sexuels.

Dans le cas de Venus Williams, comme pour de nombreuses femmes, les symptômes peuvent être minimisés ou attribués à d’autres causes, retardant le diagnostic et la prise en charge.

Quels traitements ?

Tous les fibromes ne doivent pas être traités. Seuls ceux qui provoquent des symptômes gênants doivent être pris en charge. Les options thérapeutiques incluent :

des traitements médicamenteux pour réduire les symptômes ou le volume du fibrome ;

des interventions chirurgicales comme la myomectomie (retrait des fibromes en conservant l’utérus dont a bénéficié Vénus Williams il y a un an) ou l’hystérectomie (retrait de l’utérus en cas de fibromes récidivants) ;

l’embolisation des artères utérines, qui consiste à bloquer les vaisseaux qui alimentent les fibromes.

A noter : durant la même interview, Vénus Williams a déclaré souffrir d’une adénomyose, aussi appelée endométriose interne. Elle est caractérisée par la présence anormale de tissu endométrial au sein du myomètre, le muscle de l’utérus.