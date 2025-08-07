Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
32 692 articles

« C’était insupportable » : Venus Williams brise le silence sur les fibromes utérins

07 août 2025

Venus Williams, championne de tennis aux sept titres du Grand Chelem, a récemment évoqué un combat personnel qu'elle a mené loin des courts : des années de souffrance dues à des fibromes utérins dont les symptômes ont, selon elle, été constamment minimisés par le corps médical. De quoi s’agit-il ?

Dans une récente interview accordée au média américain TODAY, la championne de tennis Vénus Williams, aujourd’hui âgée de 45 ans, évoquait les douleurs ressenties durant ses règles : « les crampes menstruelles s’intensifiaient et les nausées empiraient ».

Malgré cette douleur, les médecins qualifiaient régulièrement ses symptômes de « normaux ». « C’est devenu trop insupportable, je ne pouvais plus le gérer », explique-t-elle.

Selon la championne, bien que sachant qu’elle présentait des fibromes utérins, les médecins n’ont jamais identifié leur taille, ni fait le lien avec ses douleurs intenses, ses nausées…

Comprendre les fibromes utérins

Les fibromes utérins sont des tumeurs bénignes qui se développent à partir du muscle de l’utérus. Cette affection touche fréquemment les femmes entre 30 et 50 ans et peut être influencée par des facteurs comme l’hérédité ou les niveaux d’œstrogènes.

Il existe trois types principaux de fibromes :

  • les fibromes sous-séreux, qui se développent à l’extérieur de l’utérus ;
  • les fibromes interstitiels ou intramuraux, qui se forment dans l’épaisseur du muscle utérin (les plus fréquents) ;
  • les fibromes sous-muqueux, plus rares, qui se développent dans la cavité utérine et peuvent provoquer d’importants troubles (saignements abondants, troubles de la fertilité, complications lors de la grossesse).

Des symptômes souvent non reconnus

Entre 20 et 50 % des femmes atteintes de fibromes ne présentent aucun symptôme particulier. Cependant, lorsqu’ils sont présents, les symptômes peuvent inclure :

  • des règles abondantes et prolongées ;
  • une sensation de pesanteur dans le bassin ;
  • des envies fréquentes d’uriner ;
  • une constipation ;
  • des douleurs lors des rapports sexuels.

Dans le cas de Venus Williams, comme pour de nombreuses femmes, les symptômes peuvent être minimisés ou attribués à d’autres causes, retardant le diagnostic et la prise en charge.

Quels traitements ?

Tous les fibromes ne doivent pas être traités. Seuls ceux qui provoquent des symptômes gênants doivent être pris en charge. Les options thérapeutiques incluent :

  • des traitements médicamenteux pour réduire les symptômes ou le volume du fibrome ;
  • des interventions chirurgicales comme la myomectomie (retrait des fibromes en conservant l’utérus dont a bénéficié Vénus Williams il y a un an) ou l’hystérectomie (retrait de l’utérus en cas de fibromes récidivants) ;
  • l’embolisation des artères utérines, qui consiste à bloquer les vaisseaux qui alimentent les fibromes.

A noter : durant la même interview, Vénus Williams a déclaré souffrir d’une adénomyose, aussi appelée endométriose interne. Elle est caractérisée par la présence anormale de tissu endométrial au sein du myomètre, le muscle de l’utérus.

  • Source : ameli.fr - https://www.today.com/health/womens-health/venus-williams-fibroids-rcna216504

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

Canicules : les fortes chaleurs peuvent être à l’origine de votre anxiété
Lire la suite
« Summer penis » : l’été agrandit-il vraiment les sexes masculins ?
Lire la suite
Alzheimer : une carence cérébrale en lithium aux origines de la maladie ?
Lire la suite
« C’était insupportable » : Venus Williams brise le silence sur les fibromes utérins
Lire la suite
Pourquoi les vacances passent-elles si vite quand on grandit ?
Lire la suite
Quand les mots blessent autant que les coups : l’impact des violences verbales sur les enfants
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Comment vraiment bien s'hydrater cet été ?

SUIVANTE

Bébé : savez-vous vraiment utiliser le liniment ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils