L’alcool responsable de 741 000 nouveaux cas de cancer en 2020

Une étude menée par des chercheurs du Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) montre qu’environ 741 000 nouveaux cas de cancer en 2020 étaient associés à la consommation d’alcool dans le monde. Et pas besoin d’être un gros buveur pour être exposé aux risques.

Les chercheurs du CIRC indiquent que les consommateurs excessifs d’alcool (plus de 2 verres par jour) représentent la plus grande proportion des cas de cancer (86 % du total des cas attribuables à l’alcool). Mais une consommation considérée comme « légère à modérée » (jusqu’à deux verres par jour) n’est pas anodine et représentait tout de même 1 cas sur 7, c’est à dire plus de 100 000 nouveaux cas de cancer dans le monde.

Qui est concerné ?

L’an passé, les hommes ont représenté les trois quarts de ces nouveaux cas de cancer associés à l’alcool (567 000 cas). Principales localisations : l’œsophage (190 000 cas), le foie (155 000 cas) et le sein chez les femmes (98 000 cas).

« La consommation d’alcool est à l’origine d’une part importante de cancers dans le monde », explique le Dr Isabelle Soerjomataram, cheffe adjointe de la branche surveillance du cancer au CIRC. « Pourtant, l’impact sur les cancers est souvent inconnu ou négligé (seuls 58,4 % des Français considèrent qu’une consommation modérée d’alcool augmente le risque de développer un cancer, ndlr). Cela met en évidence la nécessité de mettre en œuvre des politiques et des interventions efficaces pour sensibiliser le public au lien entre la consommation d’alcool et le risque de cancer, et pour réduire la consommation globale d’alcool afin de prévenir le fardeau des cancers attribuables à l’alcool ».

Rappelons que la consommation d’alcool augmente le risque de cancer sur sept localisations : la cavité buccale, le pharynx, le larynx, l’œsophage (carcinome épidermoïde), le côlon-rectum, le foie (carcinome hépatocellulaire) et le sein. Elle est la deuxième cause de cancers évitables, derrière le tabac.