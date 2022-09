Le SIBO, un trouble méconnu

En temps normal, le microbiote intestinal est composé de milliards de bactéries. Le moindre déséquilibre de cet écosystème fragile peut induire des troubles Dans le cas du SIBO, un trop-plein de bactéries survient au mauvais endroit. En l’espèce, dans l’intestin grêle. Explications.

Le SIBO signifie small intestinal bacterial overgrowth en anglais, soit pullulation microbienne intestinale. En clair, il s’agit de la prolifération de bactéries du microbiote intestinal, spécifiquement dans l’intestin grêle. ce « trop plein » est décrit dans la littérature anglo-saxonne dès la fin des années 1970.

Il ne s’agit donc pas d’une invention de thérapeutes obscurs. Pourtant, « les naturopathes et autres thérapeutes complémentaires se sont emparés de la prise en charge du SIBO, avec des explorations plus ou moins ésotériques, des formations et des traitements « naturels » comprenant régimes divers et variés et compléments alimentaires », souligne l’association française de formation médicale continue en hépato gastro entérologie.

Un véritable trouble

Donc même s’il est parfois récupéré, le SIBO existe réellement. En se multipliant dans l’intestin grêle, les bactéries − qui consomment des glucides − produisent des gaz (hydrogène, méthane…). Cela peut alors provoquer divers symptômes digestifs, tels que des ballonnements, des flatulences, une constipation et des diarrhées en alternance.

La pullulation bactérienne peut être difficile à distinguer cliniquement d’autres maladies digestives telles que la maladie cœliaque, l’intolérance au lactose ou l’intestin irritable. La méthode la plus souvent employée pour établir un diagnostic est l’examen indirect par breath test à l’hydrogène expiré. Comment ça marche ? Le patient avale une certaine quantité de sucres (lactose, fructose…), qui est dégradé par les bactéries présentes dans l’intestin. La mesure de l’hydrogène expiré est ensuite comparée aux normes habituelles, ce qui permet de détecter une éventuelle anomalie de l’équilibre bactériologique du tube digestif.

Comment le traiter ?

Le traitement antibiotique est indiqué dans le cas d’un SIBO. Objectif : modifier la flore bactérienne afin d’améliorer les symptômes. En parallèle, une prise en charge des carences nutritionnelles éventuelles et des facteurs favorisants évitent la récidive.

Si vous présentez ce type de symptômes, consultez votre médecin pour en parler. Il pourra vous diriger vers un gastro-entérologue en cas de besoin.