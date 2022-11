Le smartphone peut-il nous rendre idiots ?

Depuis les années 2000, le smartphone s’est immiscé dans nos vies. Quel est son impact sur notre cerveau ? Selon des études récentes, l’usage du smartphone diminuerait les capacités de concentration...

Les enseignants et parents le constatent depuis longtemps : les jeunes sont de moins en moins attentifs. Est-ce la faute du smartphone ? Oui ! Une récente étude menée auprès d’adolescents confirme que plus ils passent de temps sur leur mobile, plus ils ont de difficultés à se concentrer. Ce qui logiquement peut nuire à l’apprentissage : comment retenir une leçon si on n’est pas vraiment présent au moment du cours ?

Une autre étude menée sur un petit nombre d’étudiants montre par ailleurs qu’on apprend et qu’on mémorise moins bien lorsque le smartphone se trouve à proximité : rien que le fait de penser au smartphone suffirait à perturber nos fonctions cognitives !

Ce n’est évidemment pas la première fois que les scientifiques cherchent à mesurer l’impact du smartphone sur nos neurones. Mais jusqu’à présent, aucun effet négatif n’avait vraiment été mis en évidence…

On sait pourtant depuis longtemps ce qu’il se passe lorsque nous utilisons un smartphone :

– le smartphone nous coupe du monde extérieur. Lorsque nous sommes tête baissée en train d’échanger des messages, de chercher notre chemin, de publier notre dernier selfie sur les réseaux sociaux ou encore de consulter les notifications que nous venons de recevoir, nous sommes moins attentifs à ce qui se passe autour de nous. Notre capacité à élaborer des souvenirs de nos expériences est alors diminuée, puisque nous sommes moins présents à ce que nous vivons ;

– le smartphone se substitue à certaines fonctions essentielles de notre cerveau : apprendre de nouvelles choses devient inutile puisque les moteurs de recherche ont réponse à tout ; acquérir le sens de l’orientation ou se repérer sur une carte n’a plus d’intérêt quand l’appli GPS nous guide ; mémoriser les numéros de téléphone de nos proches n’a plus d’intérêt quand il suffit de cliquer sur son nom pour l’avoir au bout du fil ! Cela étant certaines études pointent un effet bénéfique, puisqu’en mettant ainsi notre cerveau en veilleuse, le smartphone libérerait du temps et de l’énergie pour penser et réfléchir…

– l’usage du smartphone pousse à la sédentarité, ce qui a également un effet délétère sur les capacités cognitives. Et il entraîne aussi une dépendance, puisque plus nous lui en demandons, moins nous pouvons nous débrouiller sans lui ! Il suffit de voir comment réagissent ceux qui l’égarent ou se le font voler !

Certains scientifiques sont inquiets, rappelle un article paru cet été dans The Guardian. Par exemple, à force de ne pas travailler à se repérer dans l’espace (GPS oblige), le cerveau pourrait perdre les neurones de sa substance grise, ce qui sur le long terme favoriserait dépression, voire démence ! L’hypothèse n’est pas confirmée par des données scientifiques, mais elle devrait nous inciter à la prudence.

À savoir : les académies de pédiatrie recommandent un temps maximum de 2 h par jour de smartphone pour les adolescents.